13 Aprile 2025

Livorno 13 aprile 2025 Ultimo quarto fatale a Roseto per la Pielle

Una TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO coraggiosa e mai doma si arrende nell’ultimo quarto sul parquet più difficile del girone. Al Pala Maggetti di Roseto finisce 104-88 in favore della Liofilchem, al termine di una gara che la squadra di coach Andrea Turchetto era riuscita pure a riaprire sul punteggio di 72-67 al minuto 29.

Senza Bonacini e con rotazioni limitate, la Pielle parte forte, tiene botta nel primo quarto e resta in scia fino all’intervallo lungo (53-44), grazie alla buona vena offensiva di Leonzio e all’energia di capitan Campori.

Poi, però, l’esperienza e la profondità di Roseto fanno la differenza. Un parziale di 8-0 in apertura dell’ultimo periodo spezza l’equilibrio e lancia i padroni di casa verso la vittoria.

In casa Toscana Legno doppia cifra anche per Venucci, Cepic e Hazners; prossimo step, per alimentare le speranze playoff, la sfida alla Benacquista Latina in programma sabato sera (19 aprile al Pala Macchia).

Liofilchem Roseto-Toscana Legno Pielle Livorno: 104-88

LIOFILCHEM: Tiberti 23, Aukstikalnis 18, Donadoni 14, Traini 13, Guaiana 12, Pastore 10, Sacchetti 7, Dellosto 3, Durante 2, Stankovic 2, Zanier ne, Tsetserukou ne. All. Gramenzi.

TOSCANA LEGNO: Leonzio 18, Campori 15, Venucci 14, Cepic 14, Hazners 13, Lucarelli 9, Del Testa 3, Klyuchnyk 2, Vedovato, Sinagra, Bonacini, Cavaliere. All. Turchetto.

Arbitri: Spessot di Gradisca d’Isonzo e Calella di Bologna

Parziali: 26-19, 53-44, 77-67, 104-88