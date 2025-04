Home

Cronaca

Ultimo viaggio tra le stelle, guardando oltre il visibile: la fotografia del cielo profondo con Luciano Milianti

Cronaca

24 Aprile 2025

Ultimo viaggio tra le stelle, guardando oltre il visibile: la fotografia del cielo profondo con Luciano Milianti

Livorno 24 aprile 2025 Ultimo viaggio tra le stelle, guardando oltre il visibile: la fotografia del cielo profondo con Luciano Milianti

Ultimo appuntamento con la fotografia astronomica. Sabato 26 aprile, alle 16:30; il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospita l’incontro conclusivo del ciclo di conferenze promosso dall’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (ALSA).

A guidarci ancora una volta tra le meraviglie del cosmo sarà Luciano Milianti, grande appassionato e da anni socio dell’associazione, che condurrà il pubblico nel suggestivo mondo dell’astrofotografia del cielo profondo. Sarà l’occasione per scoprire come immortalare le più affascinanti strutture dell’universo, dalle nebulose colorate agli ammassi stellari, fino alle galassie lontane milioni di anni luce. Un viaggio tra tecnica e meraviglia, reso accessibile anche a chi muove i primi passi in questo campo, grazie alla competenza e all’entusiasmo di Milianti.

L’incontro, come tutti gli eventi organizzati da A.L.S.A., ha lo scopo di avvicinare la cittadinanza all’astronomia, con un linguaggio semplice, chiaro e coinvolgente. L’associazione, attiva da oltre trent’anni nella divulgazione scientifica, non si limita alle conferenze: porta infatti i telescopi anche sul campo, con serate osservative alla Rotonda di Ardenza, dove è possibile ammirare stelle e pianeti con i propri occhi, guidati dalla passione degli esperti.

Un finale di ciclo che è anche un invito a guardare il cielo con occhi nuovi, riscoprendo il senso di meraviglia che spesso dimentichiamo. Per chi volesse restare aggiornato su iniziative e incontri futuri, A.L.S.A. è presente su Facebook, Instagram e YouTube, dove pubblica contenuti divulgativi e aggiornamenti sui prossimi appuntamenti.

Perché l’astronomia, in fondo, è prima di tutto un modo per sentirsi parte dell’universo.