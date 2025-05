Home

Ultimo weekend della Settimana Velica Internazionale: Premi alle migliori Marine e ultime regate

3 Maggio 2025

Livorno, 3 maggio 2025

Ultimi appuntamenti per la Settimana Velica Internazionale: concluso il programma delle Marine estere, domenica alle 18:30 l’Accademia Navale ospiterà la cerimonia di chiusura, alla presenza del comandante delle Scuole della Marina Militare, ammiraglio di squadra Antonio Natale.

Il programma del fine settimana prevede ancora quattro regate, di cui due (J70 e O’pen Skiff) valide per il rispettivo campionato nazionale. In questi due giorni scenderanno in mare anche gli Optimist e, in una regata congiunta, le classi Hansa 303, Mr 2.4 e Martin 16.

Per la vela d’altura, ultime miglia per la Regata dell’Accademia Navale. In attesa della classifica finale con i tempi compensati, hanno tagliato per primi il traguardo di Livorno il Falcon – unico catamarano – che ha preceduto di circa 24 ore Adrigole II, primo fra i monoscafi.

Ieri pomeriggio sono stati consegnati i premi per la classe Trident 16, che comprendeva anche la NavalAcademiesRegatta (NAR) riservata agli equipaggi delle Marine estere ospiti. Primo assoluto il team tutto al femminile del Circolo Velico Antignano, che ha preceduto quello dell’Accademia navale greca.

Gli ellenici, risultati il miglior l’equipaggio militare, si sono aggiudicati la NAR per il terzo anno consecutivo, eguagliando il record di successi dell’Accademia Navale italiana, che quest’anno si è piazzata al secondo posto. Terza posizione per il Bahrein.

Premiati anche il Portogallo, che ha schierato l’equipaggio più giovane, e le Filippine (presenti per la prima volta alla SVI, con lo status di osservatori), come la squadra arrivata da più lontano a Livorno.