Home

Uncategorized

Ultim’ora – Rosignano Solvay, chiuso il cavalcavia: pezzi di cemento su un’auto in transito

Uncategorized

6 Agosto 2025

Ultim’ora – Rosignano Solvay, chiuso il cavalcavia: pezzi di cemento su un’auto in transito

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 6 agosto 2025 Ultim’ora – Rosignano Solvay, chiuso il cavalcavia: pezzi di cemento su un’auto in transito

Momenti di paura nella serata di giovedì 7 agosto 2025, quando il cavalcavia situato sulla principale arteria di Rosignano Solvay è stato improvvisamente chiuso dai Vigili del Fuoco, a seguito del distacco di calcinacci e pezzi di cemento dalla struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni frammenti avrebbero colpito un’auto in transito centrando direttamente il parabrezza. L’impatto ha causato danni al veicolo ma, per fortuna, la persona alla guida sarebbe rimasta illesa. Tuttavia, il rischio corso ha fatto immediatamente scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla chiusura del cavalcavia per motivi di sicurezza, al fine di verificare la stabilità della struttura ed evitare ulteriori cedimenti. Presente sul posto anche la Polizia Municipale

Il Comune sta monitorando l’evolversi della situazione e, nelle prossime ore, verranno comunicati aggiornamenti ufficiali in merito alla riapertura e alla messa in sicurezza dell’area.

In aggiornamento.