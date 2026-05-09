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Ultraleggero precipita a Cecina e centra un’auto: tre persone coinvolte

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9 Maggio 2026

Ultraleggero precipita a Cecina e centra un’auto: tre persone coinvolte

Cecina (Livorno) 9 aggio 2026 Ultraleggero precipita a Cecina e centra un’auto: tre persone coinvolte

Attimi di paura nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio a Cecina, dove un ultraleggero è precipitato improvvisamente in strada dopo aver accusato un problema durante il volo. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Aurelia Sud, nella zona di via dei Parmigiani, e ha coinvolto anche alcuni cavi elettrici e un’auto in transito. Fortunatamente il bilancio finale è molto meno grave di quanto si potesse temere: le tre persone coinvolte sono rimaste illese o hanno riportato conseguenze lievi, senza essere in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo, un biposto ad ala alta modello P92 Js, era decollato nella mattinata dall’aeroporto di Tassignano, in provincia di Lucca. A bordo si trovavano marito e moglie.

Dopo un passaggio sopra l’Avioclub di Cecina, l’aereo avrebbe improvvisamente perso potenza mentre sorvolava la città, iniziando la discesa di emergenza fino all’impatto avvenuto in località Cedrino.

Nel tentativo di atterrare sulla carreggiata, il mezzo ha urtato alcuni cavi elettrici e colpito un’autovettura che stava transitando in quel momento. Alla guida del veicolo c’era un uomo che, come i due occupanti dell’ultraleggero, è rimasto fortemente scosso ma senza gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del Comando di Livorno, i carabinieri, la polizia municipale, il personale sanitario e i volontari della Pubblica Assistenza di Cecina e Bibbona. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e collaborato alle operazioni di rimozione del velivolo, andato praticamente distrutto nell’impatto.

Per consentire i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Presenti sul luogo dell’incidente anche la sindaca di Cecina Lia Burgalassi e i tecnici incaricati degli accertamenti per chiarire le cause dell’atterraggio di emergenza.

Ultraleggero precipita a Cecina e centra un’auto: tre persone coinvolte