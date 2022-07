Home

16 Luglio 2022

Livorno (Portoferraio) 16 luglio 2022 – Un aiuto per far tornare a camminare il piccolo Tinaiso. Una raccolta fondi per una sedia a rotelle e per le cure necessarie post operatorie

“Conosco Tinaiso da quando era ancora un bambino, l’ho incontrato nella Casa della Gioia (Baan Unrak Children’s Home) che ospita molti bambini meno fortunati che provengono da situazioni di violenza e abbandono.

La Casa si trova in Thailandia ai confini con la Birmania, dove da molti anni prima del Covid mi recavo per fare volontariato”.

Sono le parole del volontario Paolo Longo che ha deciso di agire concretamente lanciando una raccolta fondi su GoFundMe per un aiuto economico al bambino che dovrà sottoporsi ad un intervento.

I proventi serviranno per sostenerlo nel periodo post-operatorio.

“I dottori ortopedici dicono che l’unica soluzione per la deformazione che dalla nascita gli provoca la curvatura interna delle gambe, causando che le ginocchia si tocchino e i piedi siano spostati verso l’esterno “ginocchia valghe”, è un’operazione alle gambe che cerchi di correggere questo problema fisico” spiega Longo.

“Tinaiso ha bisogno del nostro aiuto economico che servirà per il periodo post-operatorio, per comprare la sedia a rotelle, per la riabilitazione e fisioterapia, per fare i viaggi di controllo medico accompagnato da una persona, per permettere che una persona possa assisterlo, e per tutte le altre cose di cui un ragazzo non autonomo necessita (pannolini ecc.)” conclude il promotore della raccolta fondi.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/ aiutiamo-tinaiso-a-tornare-a- camminare



