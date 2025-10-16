Home

"Un ambulatorio veterinario sociale per aiutare famiglie e animali", la proposta di Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

16 Ottobre 2025

"Un ambulatorio veterinario sociale per aiutare famiglie e animali", la proposta di Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Livorno 16 ottobre 2025

Una proposta “semplice, concreta e di assoluto buonsenso”, così la definisce la consigliera comunale Costanza Vaccaro di Alternativa Popolare, che annuncia la presentazione in Consiglio comunale di una mozione per l’istituzione a Livorno di un ambulatorio veterinario sociale.

L’obiettivo è chiaro: garantire cure veterinarie gratuite o a costo simbolico a chi non può permettersele. “In molte città italiane – spiega Vaccaro – esistono già esperienze di questo tipo, e anche Livorno deve fare la sua parte. Sempre più famiglie, anziani soli o persone fragili, vivono difficoltà economiche che rendono complicato occuparsi della salute dei propri animali”.

La consigliera sottolinea come la proposta non riguardi “un vezzo o un lusso”, ma una vera battaglia sociale e di civiltà. “Per molti cittadini – afferma – l’animale domestico non è solo una compagnia, ma spesso l’unico affetto stabile, l’unico sostegno nella solitudine. È ingiusto che qualcuno debba scegliere se pagare le bollette o curare il proprio cane o gatto”.

Vaccaro conclude ribadendo il valore umano e comunitario del progetto: “Non si tratta solo di tutelare gli animali, ma di proteggere un legame profondo e autentico tra le persone e i loro compagni di vita. La politica ha il dovere di sostenere chi non ce la fa, anche in questo campo”.

Se approvata, la proposta potrebbe segnare un passo avanti importante nel panorama delle politiche sociali livornesi, ponendo la città tra quelle più sensibili ai temi del benessere animale e del sostegno alle famiglie in difficoltà.

