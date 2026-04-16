Home

Cronaca

Un anno di attività della Polizia di Stato a Livorno: oltre 31mila chiamate e 181 arresti

Cronaca

16 Aprile 2026

Un anno di attività della Polizia di Stato a Livorno: oltre 31mila chiamate e 181 arresti

Livorno 16 aprile 2026 Un anno di attività della Polizia di Stato a Livorno: oltre 31mila chiamate e 181 arresti

Un anno di intensa attività operativa, prevenzione e controllo del territorio. È il bilancio dell’ultimo anno della Polizia di Stato di Livorno, che fotografa il lavoro svolto dalla Questura, dai commissariati distaccati e dai diversi uffici specializzati della provincia.

I numeri restituiscono la dimensione di un impegno costante sul fronte della sicurezza pubblica, del contrasto alla criminalità e dei servizi ai cittadini.

Controllo del territorio: quasi 6mila equipaggi volanti impiegati

Sul fronte della prevenzione generale e del soccorso pubblico, tra Questura e commissariati distaccati, sono stati impiegati 5.949 equipaggi delle volanti, ai quali si aggiungono 39 servizi straordinari di controllo del territorio con il Reparto Prevenzione Crimine.

Nel corso dell’anno sono state registrate 31.677 chiamate al numero unico 112, dato che evidenzia la forte richiesta di intervento e assistenza da parte della cittadinanza.

Complessivamente sono stati controllati 12.906 veicoli e identificate 36.407 persone.

L’attività di prevenzione e repressione ha portato a 90 arresti e 818 denunce in stato di libertà.

Ordine pubblico: oltre 9mila operatori impiegati

Particolarmente rilevante anche il lavoro dell’Ufficio di Gabinetto, che ha emesso 1.193 ordinanze, di cui 373 relative a servizi di ordine pubblico.

Per garantire la sicurezza durante eventi, manifestazioni e servizi straordinari, sono stati impiegati complessivamente 9.211 operatori, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e reparti di rinforzo.

Squadra Mobile: 91 arresti e oltre 200 chili di hashish sequestrati

Importanti risultati sono arrivati dall’attività investigativa della Squadra Mobile, che nel corso dell’anno ha effettuato 91 arresti e 173 denunce a piede libero.

Significativi i numeri del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Sono stati sequestrati:

200 chilogrammi di hashish

9,186 chilogrammi di marijuana

816 grammi di cocaina

374 grammi di eroina

Un dato che conferma il forte impegno nel contrasto allo spaccio e alla criminalità legata al narcotraffico.

Controlli nei locali e servizi ai cittadini

Sul fronte della polizia amministrativa e sociale, sono stati controllati oltre 100 esercizi pubblici, con 5 illeciti amministrativi rilevati e 5 sospensioni di licenza ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

Particolarmente intensa anche l’attività di rilascio documenti.

Nel corso dell’anno sono stati emessi:

12.563 passaporti

480 licenze di porto di fucile rilasciate o rinnovate

Misure di prevenzione e contrasto alla violenza

L’azione della Polizia Anticrimine ha portato all’emissione di numerosi provvedimenti preventivi.

Nel dettaglio:

49 avvisi orali

115 fogli di via obbligatori

50 ammonimenti

Di questi, 6 per stalking e 44 per violenza domestica.

Sono stati inoltre adottati 7 DASPO e 71 divieti di accesso alle aree urbane.

Numeri che testimoniano una particolare attenzione ai fenomeni di violenza e al presidio delle aree sensibili del territorio.

Immigrazione: oltre 22mila cittadini extracomunitari soggiornanti

Rilevante anche il lavoro dell’Ufficio Immigrazione.

Attualmente risultano 22.106 cittadini extracomunitari soggiornanti sul territorio.

Nel corso dell’anno sono stati rilasciati:

6.534 permessi di soggiorno

1.346 carte di soggiorno

Le richieste di asilo politico sono state 737, mentre i decreti di espulsione dal territorio nazionale sono stati 90.

Un bilancio complessivo che mette in evidenza un anno di forte impegno della Polizia di Stato di Livorno su più fronti: sicurezza, prevenzione, indagini e servizi al cittadino.