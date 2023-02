Home

Cronaca

Un anno di guerra, a Livorno una manifestazione a supporto del popolo ucraino

Cronaca

23 Febbraio 2023

Un anno di guerra, a Livorno una manifestazione a supporto del popolo ucraino

Livorno 23 febbraio 2023 – Un anno di guerra, a Livorno una manifestazione a supporto del popolo ucraino

Il 25 febbraio alle ore 16:00, gli iscritti e simpatizzanti dell’associazione Liberi Oltre terranno un sit-in presso il Municipio di Livorno per commemorare l’anniversario dell’inizio della guerra e per sostenere la resistenza ucraina. L’evento sarà affiancato da altre iniziative simili in tutta Italia e in diversi Paesi europei. L’Associazione Ucraina Toscana e il Consolato Onorario d’Ucraina a Firenze hanno già aderito all’invito.

L’associazione afferma che la libertà e la democrazia non possono mai essere negate da un despota. Più di 1350 cittadini si sono già attivati e aderito all’appello sull’evento

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin