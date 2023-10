Home

Un anno di mandato per l’Onorevole Tenerini (FI), il suo impegno nel sociale e nel lavoro

23 Ottobre 2023

Livorno 23 ottobre 2023 – Un anno di mandato per l’Onorevole Tenerini (FI), il suo impegno nel sociale e nel lavoro

L’Onorevole Chiara Tenerini, rappresentante della Toscana, ha dedicato un intenso anno al servizio della comunità, mettendo particolare enfasi sul benessere sociale e la tutela degli animali.

Nata a San Miniato (Pisa) il 8 dicembre 1972 e residente a Cecina (Livorno), con una formazione nel liceo scientifico e una carriera di imprenditrice immobiliare, Tenerini da rappresentante politica locale (Cecina, Livorno) è emersa come figura nella politica italiana.

Eletta nella circoscrizione toscana, è stata proclamata onorevole il 30 settembre 2022 e si è unita al Gruppo Parlamentare di Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE dal 18 ottobre 2022.

All’interno degli organi parlamentari, ha contribuito attivamente alla XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) dal 9 novembre 2022. Inoltre, dal 18 maggio 2023, è diventata componente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno delle Mafie e sulle Altre Associazioni Criminali, Anche Straniere.

Tra i suoi notevoli contributi legislativi, vanno menzionate alcune proposte di legge presentate come primo firmatario.

In particolare, ha presentato proposte per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare. Ha lavorato per migliorare le condizioni dei lavoratori stagionali e ha proposto misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche. Inoltre ha proposto modifiche al codice penale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione e il controllo del randagismo

Con un profondo impegno verso il sociale, Chiara Tenerini ha dimostrato di essere una voce influente che lavora instancabilmente per il miglioramento della qualità della vita e il benessere di coloro che rappresenta. La sua dedizione continua a promuovere valori di solidarietà e inclusione all’interno del panorama politico italiano.

Di seguito riassunti in una scheda i lavori svolti dall’onorevole cecinese Chiara Tenerini durante il primo anno di mandato del Governo Meloni

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO TENERINI ed altri: “Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione e il controllo del randagismo” (946)

(presentata il 3 marzo 2023, annunziata il 6 marzo 2023) TENERINI: “Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego ai lavoratori stagionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di tempo parziale ciclico verticale, nonché agevolazione fiscale per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale” (1320)

(presentata il 19 luglio 2023, annunziata il 20 luglio 2023) TENERINI: “Modifica degli articoli 423 e 423-bis del codice penale, in materia di incendio e di incendio boschivo” (1346)

(presentata il 28 luglio 2023, annunziata il 31 luglio 2023) TENERINI: “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e altre disposizioni recanti misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche” (1395)

(presentata il 12 settembre 2023, annunziata il 13 settembre 2023) TENERINI: “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare” (1461)

(presentata il 5 ottobre 2023, annunziata il 6 ottobre 2023)

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME COFIRMATARIO PITTALIS ed altri: “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso politico della giustizia” (225)

(presentata e annunziata il 13 ottobre 2022) MARROCCO ed altri: “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” (249)

(presentata e annunziata il 13 ottobre 2022) ROSSELLO ed altri: “Istituzione dell’Autorità garante dei diritti delle persone anziane” (398)

(presentata il 19 ottobre 2022, annunziata il 24 ottobre 2022) ROSSELLO ed altri: “Abrogazione dell’articolo 323 del codice penale, concernente il reato di abuso d’ufficio” (399)

(presentata il 19 ottobre 2022, annunziata il 24 ottobre 2022)

(Ritirato) CATTANEO ed altri: “Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani nonché di disciplina della mozione di sfiducia” (629)

(presentata il 24 novembre 2022, annunziata il 25 novembre 2022) TASSINARI ed altri: “Modifiche agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di prestazioni di lavoro occasionali, nonché disposizioni per la detassazione dei trattamenti di fine rapporto di importo non superiore a 30.000 euro” (999)

(presentata il 15 marzo 2023, annunziata il 17 marzo 2023) BATTISTONI ed altri: “Istituzione dell’Autorità per le lagune e le zone umide e disposizioni per la salvaguardia della laguna di Orbetello” (1080)

(presentata il 6 aprile 2023, annunziata l’11 aprile 2023) CALDERONE ed altri: “Modifiche agli articoli 610 e 615 del codice di procedura penale in materia di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel giudizio di cassazione” (1120)

(presentata il 26 aprile 2023, annunziata il 27 aprile 2023) BAGNASCO ed altri: “Modifiche alla disciplina in materia di termini per la liquidazione e di erogazione rateale dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” (1264)

(presentata il 29 giugno 2023, annunziata il 30 giugno 2023) MAZZETTI ed altri: “Disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, disposizioni relative a procedimenti in materia edilizia nonché delega al Governo per la revisione della normativa riguardante l’adeguamento energetico e sismico degli edifici” (1291)

(presentata il 12 luglio 2023, annunziata il 14 luglio 2023) BARELLI ed altri: “Disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito” (1328)

(presentata il 25 luglio 2023, annunziata il 26 luglio 2023) DE MARIA ed altri: “Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo” (1360)

(presentata il 3 agosto 2023, annunziata il 4 agosto 2023) POLIDORI ed altri: “Disposizioni concernenti lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza telefonica per la prevenzione della violenza sulle donne” (1377)

(presentata il 31 agosto 2023, annunziata il 5 settembre 2023) PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE PRESENTATE COME COFIRMATARIO BATTILOCCHIO ed altri: “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie” (Doc. XXII, n. 11) [ PDF ] (presentata il 2 dicembre 2022) INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione (A.C. 698-A 17-01-2023 Dichiarazione di voto finale – pag. 36

Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.C. 1114-A 07-06-2023 Dichiarazione di voto finale – pag. 9

Disegno di legge: S. 685 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (Approvato dal Senato) (A.C. 1238 26-06-2023 Discussione sulle linee generali – pag. 18 29-06-2023 Dichiarazione di voto finale – pag. 76

Proposta di legge: Conte ed altri: “Disposizioni per l’istituzione del salario minimo” (A.C. 1275 ) e delle abbinate proposte di legge: Fratoianni e Mari; Serracchiani ed altri; Laus; Conte ed altri; Orlando; Richetti ed altri (A.C. 141 – 210 – 216 – 306 – 432 – 1053 ) 27-07-2023 Discussione sulle linee generali – pag. 8 18-10-2023 – pag. 25

Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 (A.C. 1239-A 28-07-2023 Discussione sulle linee generali – pag. 2 (Relatore) – pag. 26 (Relatore) 31-07-2023 Dichiarazione di voto finale – pag. 80

Disegno di legge: S. 826 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (Approvato dal Senato) (A.C. 1364 13-09-2023 Dichiarazione di voto finale – pag. 6



