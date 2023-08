Home

23 Agosto 2023

Un anno fa, la tragedia della Guglia: dalla Baracchina Bianca alla Vela, in trecento al corteo per Denny Magina

Livorno 23 agosto 2023 – Un anno fa, la tragedia della Guglia: dalla Baracchina Bianca alla Vela, in trecento al corteo per Denny Magina

Il 22 agosto 2022, una notizia sconvolgeva la città di Livorno: Denny Magina, 29 anni, perdeva la vita cadendo dalla finestra di un appartamento in via Giordano Bruno. Un anno dopo, i suoi amici e i suoi familiari lo hanno ricordato con un corteo sul lungomare, dalla Baracchina Bianca alla Vela.

In circa trecento hanno partecipato al corteo, con striscioni cuori e magliette in ricordo di Denny poi alla Vela i fuochi d’artificio. Un gesto di affetto e di vicinanza a mamma Erika, babbo Sky e sorella Asya, che da dodici mesi chiedono ancora verità e giustizia per il loro Denny

Alla partenza del corteo anche il Sindaco Luca Salvetti a portare il cordoglio e la vicinanza ai familiari

La morte di Denny è ancora avvolta nel mistero. Nell’appartamento da cui è precipitato c’erano altre tre persone: due giovani tunisini e un livornese. Tutti e tre sono indagati per omicidio dalla procura di Livorno, che ha affidato le indagini al nucleo investigativo dei carabinieri. I due stranieri sono in carcere per spaccio di droga, mentre il terzo è detenuto per altri reati. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Giuseppe Rizzo, non è ancora conclusa.

