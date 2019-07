Home

20 luglio 2019

Un avviso pubblico per l’acquisto di nuove case da destinare ad alloggi Erp

L’assessore al sociale Raspanti aderisce all’iniziativa di finanziamento della Regione Toscana. Entro il 29 luglio le offerte dei privati

Livorno 20 luglio – Avviso pubblico per l’acquisto di alloggi destinati ad incrementare il patrimonio immobiliare ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) del Comune di Livorno e l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, questi i temi della conferenza stampa che ieri l’assessore al sociale e politiche abitative Andrea Raspanti, ha tenuto a Palazzo Comunale.

La Regione Toscana ha messo a disposizione delle risorse, che devono essere impiegate entro la fine dell’anno, per permettere ai comuni di andare ad aumentare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.”Il decreto è stato pubblicato il 17 aprile scorso” ha dichiarato l’assessore Raspanti “ma la precedente ammnistrazione non ha ritenuto opportuno usarlo. Noi invece, dal momento che l’emergenza abitativa a Livorno è un tema di grande importanza, abbiamo deciso di fare un tentativo anche se i tempi sono molto stretti. E’ per noi una priorità fondamentale permettere a tutti i cittadini di vivere decorosamente”.

Le proposte d’acquisto da parte dei privati attraverso procedure ad evidenza pubblica, dovranno essere trasmesse al Lode livornese e successivamente alla Regione Toscana entro il 15 agosto. La Regione approverà la graduatoria degli ammessi al finanziamento e lo erogherà entro il 15 dicembre a presentazione del contratto preliminare di compravendita. Gli alloggi offerti in vendita dovranno corrispondere ad un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato, costituito da almento quattro alloggi, essere di nuova costruzione, immediatamente accessibili e assegnabili. Non dovranno avere vincoli di qualsiasi natura. Il prezzo massimo è costituito dal limite di costo per l’acquisto di immobili di nuova costruzione contenuto nel Decreto Dirigenziale Regione Toscana numero 7385 del 17 maggio 2018. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 29 luglio e indirizzate a Comune di Livorno, Settore Contratti, Proveditorato, Economato, Patrimonio, Demanio – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno.