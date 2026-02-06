Home

Un bar ristorante a palazzo Vestrini, il Comune pubblica manifestazione di interesse

6 Febbraio 2026

Un bar ristorante a palazzo Vestrini, il Comune pubblica manifestazione di interesse

Rosignano Marittimo (Livorno) 6 febbraio 2027 Un bar ristorante a palazzo Vestrini, il Comune pubblica manifestazione di interesse

Avviso di manifestazione di interesse – con scadenza 26 febbraio 2026 – per l’affidamento in concessione dell’immobile (superficie di 167 metri quadrati) di proprietà comunale (adibito a magazzino – categoria C72), classificato come bene demaniale, situato in piazza del Castello 27/29 presso Palazzo Vestrini a Rosignano Marittimo. L’immobile – si indica sull’avviso pubblico – “dovrà essere adibito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (fatte salve eventuali ulteriori attività proposte dal gestore purché compatibili con il contesto) previa acquisizione dei titoli abilitativi e/o delle autorizzazioni necessarie”.

La durata della concessione sarà liberamente offerta in sede di gara e costituirà criterio di valutazione. La durata non potrà comunque essere superiore a 25 anni Il canone base annuo sul quale, in sede di gara, dovrà essere presentata un’offerta a rialzo è di 6mila euro.

Da un punto di vista urbanistico l’immobile è individuato nel tessuto Aa “Tessuto urbano di antica formazione” nel Piano Operativo Comunale (P.O.C.) e gli interventi ammissibili sono disciplinati dall’art.84 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).In particolare il cambio di destinazione d’uso verso la categoria 3.03 (somministrazione di alimenti e bevande) è ammessa dalla lettura combinata degli articoli 64 c.1 e 84 p.to 6.1 delle NTA del vigente P.O.C. Gli interventi, essendo l’immobile vincolato al restauro e risanamento conservativo, dovranno essere rispettosi dei disposti dell’art.64 delle N.T.A e per quanto concerne l’uso dei materiali da impiegare nella ristrutturazione dell’allegato 6 delle N.T.A.Dovranno inoltre essere rispettati i disposti della L.13/89 nonché del DPGR 41/R in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara potranno effettuare un sopralluogo per presa visione degli spazi, della loro conformazione, delle loro misure, caratteristiche e vincoli. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo gli interessati dovranno trasmettere al Comune, a mezzo di posta elettronica, una richiesta (consigliabile un preavviso di almeno 3 giorni) nella quale specificare i nominativi delle persone che parteciperanno alla visita (con i rispettivi dati anagrafici e telefonici) e la denominazione dell’operatore economico.

Ecco la tempistica da rispettare: ultimo giorno utile per prenotare sopralluogo (saranno effettuati in orario di ufficio) 20 febbraio 2026; ultimo giorno utile per effettuare sopralluogo 25 febbraio 2026

La prenotazione del sopralluogo potrà essere effettuata ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:

Elisa Carmignani Tel. 0586-724492

e-mail: e.carmignani@comune.rosignano.livorno.it

Alessio Cinci Tel. 0586-724436

e-mail: a.cinci@comune.rosignano.livorno.it

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le manifestazioni di interesse devono pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta certificata del Comune di Rosignano Marittimo: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it entro il giorno 26 febbraio 2026 utilizzando o seguendo il modello di domanda.