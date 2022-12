Home

7 Dicembre 2022

Livorno 7 dicembre 2022 – Un camion si ribalta in via Leonardo Da Vinci, traffico in tilt

Questa mattina un camion si è ribaltato sul ponte di via Leonardo Da Vinci (direzione Tirrenia) bloccando la carreggiata. Il conducente, un uomo di 63 anni è stato soccorso dai volontari della Misericordia di Livorno che dopo le prime cure del caso lo hanno trasportato sotto shock al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto la polizia municipale con diverse pattuglie per regolare il traffico verso gli imbarchi e Tirrenia che nel frattempo è andato in tilt creando lunghe code.

Le operazioni per la rimozione del mezzo pesante saranno lunghe e il traffico subirà rallentamenti probabilmente fino al tardo pomeriggio

