Home

Cronaca

“Un campione per amico” è partito da Livorno con Panatta, Graziani, Cacciatori e Canale

Cronaca

22 Aprile 2026

“Un campione per amico” è partito da Livorno con Panatta, Graziani, Cacciatori e Canale

Livorno 22 aprile 2026 “Un campione per amico” è partito da Livorno con Panatta, Graziani, Cacciatori e Canale

Tennis, pallavolo, rugby, calcio e sorrisi per una prima giornata di grande festa

all’insegna dello sport e dei suoi valori con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco

e condivisione. La 25^ Edizione di “Banca Generali – Un campione per amico”, evento sportivo itinerante che

consente a ragazze e ragazzi di vivere lo sport come strumento di inclusione, benessere e corretti stili di vita

insieme a grandi campioni, ha preso il via da Livorno, con la partecipazione di oltre 600 bambini. L’iniziativa,

che da quest’anno vede la collaborazione di Sport e Salute S.p.A., proseguirà con altre 11 tappe in altrettante

iconiche piazze italiane per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’attività sportiva, in piena

sintonia con quanto sancito dall’art. 33 della Costituzione italiana. Ambasciatori di questo importante

messaggio saranno le stelle dello sport azzurro. Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e

Gonzalo Canale hanno animato la tappa toscana.

A partire da oggi, giovedì 22 aprile, oltre 10 mila bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di

tutta Italia saranno coinvolti nel più importante evento nazionale dal carattere sportivo-educativo: tennis, rugby,

calcio e volley saranno le discipline in cui i giovani studenti si cimenteranno confrontandosi con campioni di

sport e di vita. Il tour, sostenuto anche da Salugea, Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas e Fila, ha preso il via da

Terrazza Mascagni, belvedere di Livorno, uno dei luoghi simbolo della città e del suo lungomare.

Banca Generali conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti dei più giovani, scegliendo di

affiancarsi, per il quindicesimo anno consecutivo, alla manifestazione Un Campione per Amico, rafforzando

in questa nuova edizione l’impegno verso l’educazione finanziaria. Durante la kermesse i bambini riceveranno

in omaggio il libretto “Tesori da scoprire! Guida al risparmio e ai mercati”, pensato per illustrare ai più piccoli i

concetti del risparmio, per riflettere sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo in modo responsabile, e

per approfondire, in classe e in famiglia e in modo divertente, questi temi spesso complessi anche per gli adulti.

“Siamo entusiasti della risposta di Livorno per questa tappa inaugurale di Banca Generali Un Campione per

Amico 2026 – spiega Federico Baiocchi, Sales Manager di Rete Lazio, Toscana e Sardegna di Banca

Generali – che aggiunge “crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi

campioni con i valori di relazione e comunità che si esprimono attraverso lo sport, elementi universali propri

anche del nostro lavoro al fianco delle famiglie. Vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza

di una corretta educazione finanziaria, avvicinando i più giovani al tema del risparmio, attraverso la

divulgazione dei concetti chiave in grado di formare una coscienza su questi argomenti troppo spesso

trascurati”.

Poi le parole dell’ideatore del progetto, Adriano Panatta: “Siamo giunti alla 25^ edizione di “Un Campione per

Amico”, quindici al fianco di Banca Generali, con la quale si è instaurato un rapporto solido e duraturo, ma è

sempre una grandissima emozione poter attraversare l’Italia da Nord a Sud, incontrare migliaia di bambini,

giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme all’aria aperta colorando con i loro sorrisi le più belle

piazze italiane. Un percorso che da questa edizione si avvale di un altro partner importante come Sport e

Salute, con la quale condividiamo la visione di un’attività sportiva che sia di tutti, per tutti e con l’obiettivo di

promuovere corretti e sani stili di vita. Il nostro obiettivo, inoltre, è anche quello di favorire attraverso il gioco,

la condivisione, l’inclusione, l’accoglienza, il rispetto, tutti valori fondanti dello sport ma soprattutto della vita. È

bellissimo, poi, vedere come “Un Campione per Amico”, continui a crescere ogni anno. Più città coinvolte e

una partecipazione sempre più attiva di ragazzi e ragazze che sono i veri protagonisti della manifestazione.

Quest’ultimo aspetto è il vero elemento trainante di un progetto che ormai si è inserito nell’agenda sportiva del

Paese, perché quando andiamo nelle piazze d’Italia giochiamo con ciascun bambino, parliamo con i loro

insegnanti, con i genitori, desideriamo regalare a tutti dei momenti di spensieratezza in una società come

quella attuale, sempre più divisiva e dove andiamo tutti sempre troppo veloci. Per questo è fondamentale

comprendere che il benessere fisico e cognitivo dei bambini dipende molto dallo stile di vita di chi sta loro

vicino, che spesso diventa un modello da imitare”.

L’edizione 2026 di “Banca Generali – Un Campione per Amico”, dopo Livorno, farà tappa a Como (29 aprile);

Rimini (5 maggio); Belluno (14 maggio); Sanremo (20 maggio); Martina Franca (28 maggio); Bologna (4

giugno); Altamura (30 settembre); Faenza (7 ottobre), Pistoia (14 ottobre), Vicenza (21 ottobre) e Mantova

(28 ottobre). Il format rimane invariato: nelle più belle piazze italiane saranno allestiti quattro campi (di

dimensioni ridotte) da tennis, volley, calcio e rugby, con animazione, musica e gadget. Una mattinata di sport

e di spensieratezza. Nelle tappe, parteciperanno ragazzi senza alcuna distinzione di abilità, grazie al

coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio selezionate in collaborazione con il Comitato Italiano

Paralimpico. Anche quest’anno è inoltre confermato il patrocinio del CONI.

Grazie all’organizzazione di RG ed alle partnership che ha saputo stringere con le Istituzioni, l’evento è diventato

negli anni una delle più importanti iniziative che legano lo Sport al mondo della Scuola. Il suo successo è infatti

scritto nei numeri: 24 edizioni in archivio, più di 240 tappe già percorse, uno staff di oltre 50 persone che si

muove di città in città, ma soprattutto circa 230 mila bambini coinvolti.