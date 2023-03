Home

6 Marzo 2023

Livorno 6 marzo 2023 – Un canestro di Iardella allo scadere regala all’Us Livorno la vittoria nel derby con Libertas Liburnia

Due punti di platino, quelli guadagnati dal Brusa Us Livorno sul campo della Libertas Liburnia, al termine di un derby bello e tiratissimo, deciso da un canestro di Alessio Iardella all’ultimo secondo. 73-75 il risultato finale.

Primi due quarti in sostanziale equilibrio (all’intervallo lungo Brusa avanti 32-27), e terzo periodo dove Pantosti (27 punti alla fine) fa la voce grossa e spinge i suoi verso un vantaggio consistente.

All’inizio del quarto tempino il Brusa è avanti 56-39, e quasi nulla lascia presagire quello che sta per succedere. Ma quando Ristori e Brunelli buttano dentro due bombe di fila, e poi Rubini una terza per il 57-48, il pubblico intuisce che l’inerzia della gara è cambiata totalmente.

Gli amaranto viaggiano a fari spenti, mentre i gialloblù ci vedono benissimo. La serie delle triple locali non si ferma, i canestri dei ragazzi di Marco Mori sono invece piuttosto sporadici.

Con l’ennesima conclusione dalla lunga di Ristori, Liburnia impatta 69-69, portando a termine il prodigioso recupero con un parziale di 13-30. A quel punto comincia un testa a testa, al cardiopalma. All’ultimo minuto il sorpasso dei locali, 71-72, ribaltato non senza fatica da due liberi di Iardella 73-72. Nella successiva azione d’attacco Liburnia subisce un fallo, a cinque secondi dalla fine. Brunelli fa uno su due dalla lunetta. Il tabellone segna 73-73. Time out di Mori, rimessa in zona offensiva e azione decisiva: la palla giunge a Iardella che trova il modo di tirare dalla media e mettere a segno il canestro della vittoria proprio allo scadere. Il Brusa esulta, la Liburnia recrimina, cosciente di aver giocato una grande partita.

Il commento di coach Marco Mori: «Mi piacerebbe allenarmi sempre al massimo, ma purtroppo anche questa settimana, ci sono stati problemi fisici e assenze, e alla fine questi sono i risultati. Loro sono bravi, hanno fatto grandi canestri da fuori e difeso bene. Una partita simile a quella dell’andata, che vincemmo di 5. Ma ripeto tutto nasce dalla settimana, speriamo la prossima possa essere migliore. Per fortuna abbiamo il settore giovanile che viene a darci una mano. Una vittoria che vale oro. Ma dobbiamo cercare di difendere meglio, e attaccare un po’ più di squadra»

Il tabellino: Artioli, Baggiani, Bernardini 12, Congedo 4, Del Monte 4, Fiore 3, Ghezzani 7, Iardella 12, Locci, Pantosti 27, Simonetti, Spinelli 6. All. Mori. Ass. Vullo.

