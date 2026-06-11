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“Un canto per AIL”, sabato 13 concerto di beneficienza al museo di Storia Naturale

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11 Giugno 2026

“Un canto per AIL”, sabato 13 concerto di beneficienza al museo di Storia Naturale

Livorno 11 giugno 2026 “Un canto per AIL”, sabato 13 concerto di beneficienza al museo di Storia Naturale

Grazie alla corale Pietro Mascagni musica e solidarietà si uniscono ancora una volta per raccogliere fondi a favore della diffusione delle ricerche scientifiche.Il concerto sarà a libera offerta e tutto il ricavato sarà devoluto all’A.I.L. sezione di Livorno per coadiuvare questa associazione nella propria opera sociale.

Come ben noto l’A.I.L., presente a Livorno dal 2014, promuove la diffusione delle ricerche scientifiche nel campo dell’Ematologia, favorisce il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei malati e delle loro famiglie, si offre come punto di riferimento per i ricoverati e famiglie, sensibilizza l’opinione pubblica sulla lotta a queste malattie e dove possibile garantisce le cure domiciliari.

I sostegni sono sempre ben accetti e la Corale si augura che questa sinergia richiami tanti generosi cittadini, che oltre usufruire di una serata in un luogo speciale quale il Museo, deisderino ascoltare melodie immortali, scritte dai più grandi e famosi compositori operistici.

Non mancate quindi a questa grande occasione, partecipate numerosi.

info e prenotazioni