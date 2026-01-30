Home

Un colpo d’occhio che racconta Livorno, nuovo brand turistico: lo skyline che unisce mare e colori

30 Gennaio 2026

Livorno sceglie una nuova immagine per raccontarsi e promuoversi, puntando su ciò che più la rappresenta: il mare, la luce e i colori. È questo il cuore del nuovo skyline grafico che da ora in avanti accompagnerà la promozione turistica della città; dai social network all’oggettistica, fino alle numerose iniziative rivolte ai livornesi e ai visitatori italiani e stranieri.

A presentarlo è il sindaco Luca Salvetti, che sottolinea come la nuova immagine voglia essere un vero e proprio biglietto da visita: «Livorno è città di mare, luce e colori. Ed è proprio il mare, la luce e i colori a diventare protagonisti dello skyline che rappresenterà la nostra città nella promozione turistica».

L’elaborazione grafica, firmata da Riccardo Antonini, propone una visione stilizzata e contemporanea di Livorno, capace di unire identità, riconoscibilità e immediatezza comunicativa. Sullo sfondo domina una sfumatura di blu che richiama il cielo e il mare, elementi inscindibili dall’anima della città. In primo piano emergono edifici e monumenti simbolo, disegnati con linee essenziali ma facilmente riconoscibili.

La palette cromatica è intensa e vivace: rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola e rosa si alternano creando un effetto dinamico, luminoso e gioioso. I colori si riflettono sull’acqua sottostante, evocando il mare e i canali, elementi identitari del tessuto urbano livornese e del suo rapporto storico con l’acqua.

Al centro dell’immagine campeggia lo stemma del Comune di Livorno, seguito dalla scritta “LIVORNO” in caratteri moderni e ben leggibili. Subito sotto, il claim “città di mare, luce e colori” sintetizza in poche parole l’essenza del progetto e il messaggio che l’amministrazione intende trasmettere.

«È un’immagine che racconta una città unica e straordinariamente bella», evidenzia Salvetti, rimarcando come questo nuovo skyline non sia soltanto un simbolo grafico, ma uno strumento di promozione e identità, pensato per rafforzare l’attrattività turistica e il senso di appartenenza.

Un omaggio visivo e artistico che celebra Livorno per ciò che è: una città luminosa, aperta, mediterranea, capace di parlare a chi la vive ogni giorno e a chi la scopre per la prima volta.

