Un cuore grande per Nibbiaia: cittadini donano 1.200 Euro per un defibrillatore in memoria di Vincenzo Giacomelli

30 Ottobre 2024

Nibbiaia (Rosignano Marittimo, Livorno) 30 ottobre 2024 Un cuore grande per Nibbiaia: cittadini donano 1.200 Euro per un defibrillatore in memoria di Vincenzo Giacomelli

I cittadini di Nibbiaia, una comunità coesa e solidale, si sono uniti per rendere omaggio alla memoria di Vincenzo Giacomelli con un gesto di grande altruismo. In pochi giorni, la popolazione ha raccolto 1.200 euro, destinati all’acquisto di un defibrillatore da installare nella centrale Piazza Barontini. Con questa donazione al Comune di Rosignano Marittimo, i cittadini hanno voluto contribuire a un’importante iniziativa di cardioprotezione, che consentirà di aumentare la sicurezza del territorio.

La donazione è stata ufficialmente accettata dalla Giunta comunale di Rosignano Marittimo, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa. Tale intervento rientra in un più ampio progetto volto a rendere capillare la diffusione dei DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) nel territorio, così da poter intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

L’installazione di un defibrillatore nella frazione di Nibbiaia permetterà alla comunità di essere meglio preparata a fronteggiare possibili emergenze cardiache, riducendo i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso. Il gesto in memoria di Vincenzo Giacomelli rappresenta un esempio concreto di come la solidarietà possa tradursi in una vera e propria risorsa per il benessere collettivo, promuovendo la sicurezza e la salute di tutti.