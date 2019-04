Home

Un decalogo da Rifiuti Zero ai candidati sindaci “per evitare che Livorno diventi la pattumiera della Toscana”

15 aprile 2019

Ecco il protocollo d’intesa che Zero Waste Italy ed il Coordinamento provinciale Rifiuti-Zero Livorno propongono alle candidate ed ai candidati alla carica di sindaco di Livorno.

“Un decalogo di iniziative chiare, nette, semplici, – scrivono i promotori – da realizzare per evitare una Livorno trasformata definitivamente nella pattumiera della Toscana, per garantire trasparenza vera nella gestione di Aamps, per avere un servizio efficiente di raccolta ed una tariffa più bassa.

Vedremo se e quante/i candidate/i sottoscriveranno questi impegni, mettendo da parte le solite vuote e generiche promesse tipiche della campagna elettorale e dimostrando ai cittadini di voler cambiare davvero”.

Coordinamento provinciale Rifiuti-Zero Livorno