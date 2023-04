Home

18 Aprile 2023

Livorno 18 aprile 2023- Un defibrillatore dedicato al dj full time Riccardo Cioni è stato donato all’associazione Autismo Livorno

L’associazione dedicata al dj full time Riccardo Cioni ha donato nei giorni scorsi un defibrillatore all’associazione Autismo Livorno.

Alla cerimonia di consegna erano presenti oltre al sindaco Luca Salvetti, la presidente dell’associazione Autismo Sandra Biasci, Valerio Cioni, figlio del dj, Antonella Dini, Giovanni Frau grande amico di Riccardo Cioni e Vittorio Risaliti.

Dopo la morte di Riccardo Cioni, avvenuta nel 2021, è stata creata dai familiari e dagli amici più cari un’associazione che porta il suo nome e che ha l’intento di diffondere la musica dell’artista.

Molte le serate organizzate tutte a scopo benefico e altrettante le donazioni effettuate.

Sempre in ricordo del dj Cioni a novembre scorso, in via dei Pensieri, è stato inaugurato un murale a cura di Uovo alla Pop e con il patrocinio del Comune di Livorno.

