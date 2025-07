Home

Un defibrillatore per la Misericordia di Livorno, il dono che nasce dal cuore

16 Luglio 2025

Ci sono storie che toccano il cuore ed esperienze drammatiche che si trasformano in gesti d’amore. “Due anni fa ho avuto un infarto, e oggi sono qui per fare un dono alla Misericordia di Livorno”: con queste parole Mario – nome di fantasia, perché ha scelto di non apparire – si è presentato nella sede di via Verdi dell’Associazione, con in mano un Dae, un defibrillatore automatico esterno. “Un simbolo tangibile – dice Gabriele Vannucci, direttore della Misericordia cittadina – di come la solidarietà possa nascere anche da momenti bui della propria vita”.

Niente cerimonie, nessuna celebrazione. Mario ha voluto solo consegnare l’apparecchio salvavita affinché fosse a disposizione della comunità.

L’idea è nata in occasione del suo compleanno: “Ho chiesto agli amici, invece di regalarmi libri, abbigliamento o altri oggetti, di raccogliere insieme i fondi per poter acquistare il Dae, dotato anche di piastre pediatriche. Ero stato in una zona cruciale di Livorno, di grande passaggio, e ho saputo che lì non era più presente il defibrillatore, qualcuno lo aveva rubato. Ma so benissimo quanto sia fondamentale per dare una speranza di sopravvivenza, ed è questa la prima cosa a cui ho pensato”.

Il prezioso strumento da oggi è operativo.

“Quello di Mario è un gesto che ci tocca profondamente, soprattutto perché ne conosciamo il grande valore”, sottolinea Vannucci. “Ogni anno come Misericordia teniamo decine di corsi per insegnare l’uso del defibrillatore nelle scuole, nelle palestre, nelle aziende In situazioni d’emergenza saperlo azionare può fare la differenza, può salvare una vita. Oggi, dove tutto sembra scontato e superficiale, c’è chi sceglie di trasformare la propria vulnerabilità in forza per gli altri”.

I volontari hanno accolto il dono con grande commozione, colpiti dalla generosità silenziosa e arricchiti da una riflessione aperta a tutti: un cuore che per qualche istante ha smesso di battere ha insegnato ad altri cuori a non smettere di amare.

