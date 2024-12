Un evento per conoscere i cani del canile comunale e promuovere le adozioni

Home

5 Dicembre 2024

Livorno 5 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre 2024, presso la Baracchina Bianca a Livorno, le associazioni A.L.C.A. e A.T.A.P.C. Livorno organizzano un’iniziativa per far conoscere i cani del canile comunale ai cittadini, con la speranza di trovare per loro una famiglia accogliente.

L’evento, che avrà inizio alle ore 9.00, rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’adozione consapevole. A causa delle basse temperature del periodo, i cani non saranno fisicamente presenti, ma i visitatori potranno comunque vedere le loro foto, scoprendo le storie di ogni amico a quattro zampe in cerca di una casa amorevole.

Un gesto che può fare la differenza

L’obiettivo dell’iniziativa è incoraggiare i cittadini a considerare l’adozione come una scelta di cuore e responsabilità, offrendo a questi animali una nuova possibilità di vita. Le associazioni promotrici saranno disponibili per fornire tutte le informazioni necessarie sui cani e sulle modalità di adozione, aiutando le famiglie interessate a trovare il compagno più adatto alle proprie esigenze.

Un appello alla cittadinanza

I rappresentanti delle associazioni invitano caldamente i livornesi a partecipare, sottolineando come ogni incontro possa rappresentare un nuovo inizio per questi animali abbandonati. L’evento non è solo un’occasione per conoscere i cani del canile, ma anche un momento per riflettere sull’importanza del rispetto e della cura per gli animali.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare le associazioni al numero 370 3640233.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: partecipare potrebbe significare non solo cambiare la vita di un cane, ma anche arricchire la vostra con un amore incondizionato e sincero.