“Un fondo di solidarietà per vittime di reati come spaccate e occupazioni abusive di immobili”, lo chiedono Vaccaro e Di Liberti

1 Giugno 2023

Livorno 1 giugno 2023 – “Un fondo di solidarietà per vittime di reati come spaccate e occupazioni abusive di immobili”, lo chiedono Vaccaro e Di Liberti

Vaccaro (Gruppo misto): “Doveroso da parte di una amministrazione che non riesce a combattere il declino sociale della città. Il bilancio lo consente ampiamente”

“Una vetrina spaccata da sconosciuti o una casa occupata abusivamente e poi devastata. Di queste situazioni leggiamo spesso sulle pagine della cronaca.

Si tratta di casi nei quali al danno si aggiunge la beffa, perché al titolare del bene tocca spesso affrontare spese ingenti per rimettere l’immobile nelle condizioni originarie prima che fosse danneggiato da persone che di fatto non pagheranno mai.

Purtroppo, la stessa sorte è toccata al proprietario di un immobile in piazza Garibaldi, che si è visto riconsegnare in condizioni pessime il proprio appartamento da tempo occupato abusivamente e poi liberato dalle Forza dell’Ordine.

I tunisini che lo avevano occupato, lo hanno devastato, trasformato in un centro per lo spaccio di droga e il proprietario dovrà dunque sostenere ingenti spese per rimetterlo in sesto.

Dal momento che chi amministra la città non riesce con adeguate politiche di prevenzione a far fronte ad un declino sociale che mette quotidianamente a rischio la sicurezza delle persone e dei loro beni, è opportuno che venga incontro ai cittadini con un fondo di solidarietà.

Presenteremo una mozione perché venga istituito un fondo per risarcire le vittime dei danni materiali causati da alcuni reati quali ‘spaccate’ per furto o tentato furto, alle vetrine delle attività commerciali non adeguatamente coperte da polizze assicurative, o ancor peggio, occupazioni abusive di immobili. Un fondo le cui somme saranno facilmente reperibili nel bilancio del Comune che vanta 26 milioni di euro di avanzo libero e che sarebbe un vero aiuto per tanti cittadini, commercianti, titolari di immobili e attività, che si sentono abbandonati nel far fronte ai danni causati da condotte illecite”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo misto Costanza Vaccaro e Gianluca Di Liberti

