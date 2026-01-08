Home

Un gesto che salva vite: studenti e docenti dell’ITI donano sangue in memoria del professor Sartor (Foto)

Livorno 8 gennaio 2026 Un gesto che salva vite: studenti e docenti dell’ITI donano sangue in memoria del professor Sartor

Donazione di sangue al Trasfusionale: studenti e docenti dell’ITI di Livorno ricordano il professor Sartor

Un gesto di solidarietà che unisce memoria, impegno civile e formazione delle nuove generazioni. Si è svolta all’ospedale di Livorno, presso il Centro Trasfusionale, la giornata di donazione di sangue promossa da alunni e docenti dell’ITIS “Galileo Galilei” in ricordo del professor Massimiliano Sartor, docente di informatica scomparso tragicamente lo scorso anno e donatore storico, da sempre vicino ai valori dell’Avis.

All’iniziativa hanno partecipato circa venti persone tra studenti e insegnanti, che hanno scelto di onorare la figura del professore attraverso un gesto concreto e di grande valore umano. Una partecipazione sentita, che ha trasformato il ricordo in un’azione capace di incidere direttamente sulla salute della collettività.

La direttrice dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Livorno, Elena Sardano, ha espresso un ringraziamento ad Avis per l’organizzazione della giornata, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni nel promuovere quotidianamente la cultura della donazione. Sardano ha ricordato come il sangue e i suoi componenti rappresentino un elemento insostituibile nella medicina moderna, ringraziando i donatori abituali che con costanza garantiscono questo bene prezioso.

Un dato particolarmente significativo emerso dalla giornata riguarda la presenza di numerosi donatori alla prima esperienza. Per molti studenti, infatti, la donazione ha rappresentato un primo passo consapevole verso un gesto di responsabilità e solidarietà, trasformando l’iniziativa in una vera e propria lezione di educazione civica vissuta in prima persona.

Avis Comunale Livorno ha ribadito come iniziative di questo tipo dimostrino il valore della collaborazione tra scuola e associazionismo, capace di intrecciare memoria, formazione e impegno civile. Ricordare Massimiliano Sartor attraverso la donazione di sangue significa dare continuità ai principi che ha trasmesso nel suo percorso umano e professionale, trasformandoli in un contributo concreto al benessere della comunità.

La giornata è proseguita poi all’interno dell’istituto con una cerimonia commemorativa, durante la quale è stata scoperta una targa in memoria del professore. Un momento di raccoglimento e condivisione che ha testimoniato il legame profondo tra Massimiliano Sartor, la scuola e la città di Livorno, lasciando un segno destinato a durare nel tempo.

