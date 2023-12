Home

27 Dicembre 2023

Livorno 27 dicembre 2023 – Un gesto di civiltà per il Natale: Mister Green ripulisce un fosso da plastica e sporcizia

Mentre molti si godono le feste di Natale in famiglia, c’è chi non si dimentica dell’ambiente e decide di fare un gesto di civiltà. Si tratta di Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, un noto ambientalista livornese che da anni si dedica alla pulizia di aree verdi e corsi d’acqua.

Il giorno di Santo Stefano, Mister Green ha ripulito da plastica e sporcizia varia un prato di via delle Sorgenti, dove si trova un fosso che attraversa la zona.

“In questi giorni sono passato da quel fosso molte volte e mi sono accorto che era pieno di plastica. Sinceramente ultimamente girandomi in torno in periferia c’è l’imbarazzo della scelta”, racconta Mister Green. “Solamente oggi mi sono deciso di attrezzarmi con l’asta lunga per operare nei punti più difficili, ed ho fatto due sacchi belli pieni di plastica per un totale di chili sei e 55 grammi . Portato poi al corretto smaltimento”.

Un’azione semplice ma significativa, che dimostra l’attenzione e il rispetto per il territorio e la natura. Un esempio da seguire, soprattutto in un periodo in cui la plastica rappresenta una grave minaccia per l’ecosistema marino e terrestre.

L’Italia è il secondo consumatore di plastica in Europa: nel 2020, sono stati consumati 5,9 milioni di tonnellate di polimeri fossili, corrispondenti a quasi 100 kg per persona1.

Il 42% della plastica consumata nel nostro paese è usata nel settore del packaging e del monouso; il 12% nell’edilizia e il 7% nell’automotive.

Solo poco più del 30% dei rifiuti di plastica in Italia viene avviato al riciclo. Le bioplastiche rappresentano quasi il 6% del mercato (in termini di produzione)

La plastica è responsabile di circa 1,7 kg di emissioni dirette di CO2 per ogni kg prodotto, considerando anche le emissioni legate all’estrazione e al raffinamento dei combustibili fossili. Inoltre, la plastica rappresenta il 95% dei rifiuti che galleggiano nel Mediterraneo e che si depositano sulle sue spiagge.

Questi rifiuti sono pericolosi sia per la vita marina che per la biodiversità, in quanto si ritrovano in specie come tartarughe, foche, balene, uccelli, ma anche in pesci e molluschi che fanno parte della catena alimentare umana.

Per contrastare questo fenomeno; l’Italia ha recepito la direttiva europea SUP – Single Use Plastics, che vieta la produzione di particolari prodotti in plastica monouso, per i quali esistono già alternative sostenibili sul mercato, come:

cotton fioc, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande; aste per palloncini, bicchieri, contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso e tutti i prodotti in plastica degradabile.

Per altri prodotti in plastica monouso, come attrezzi da pesca e salviette umidificate la direttiva impone; requisiti di etichettatura, schemi di responsabilità estesa del produttore, campagne di sensibilizzazione e specifiche di progettazione volte a limitarne l’uso, ridurne il consumo e prevenirne il rilascio nell’ambiente.

L’obiettivo della nuova direttiva europea SUP – Single Use Plastics è chiaro; prevenire e ridurre l’impatto di alcuni prodotti in plastica sull’ambiente, in particolare sull’ambiente marino, e sulla salute umana, e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli di business, prodotti e materiali sostenibili3.

Mister Green, con il suo gesto, ha voluto dare il suo contributo a questa sfida, invitando tutti a fare altrettanto. “Spero che il mio esempio possa essere di stimolo per altri cittadini, perché ognuno di noi può fare la differenza. Bastano piccoli gesti quotidiani, come usare meno plastica, differenziare i rifiuti, riutilizzare e riciclare i materiali, per salvaguardare il nostro pianeta. Non è mai troppo tardi per cambiare le nostre abitudini e rendere il mondo un posto migliore”

