Un gesto di vitale importanza, aiutaci ad aiutare, ecco cosa puoi fare per Inassociazione

25 Gennaio 2023

Campagna tesseramento 2023, diventare soci è un gesto ed un concetto molto importante

Livorno 25 gennaio 2023

Campagna tesseramento 2023. Un gesto di vitale importanza

Diventare soci è un gesto ed un concetto molto importante, pieni di significati pratici ma anche profondamente etici.

Associarsi ad INassociazione aps, significa aderire alla nostra mission che consiste nel promuovere il completo inserimento sociale dei soggetti con disabilità fisica in modo da portarli ad una completa autonomia ma anche dare alla nostra visione associativa visibilità e supporto.

Ogni tipo di aiuto è importante, ci tutela, ci aiuta ad andare avanti, ad essere ascoltati, ad agire tutti insieme per uno scopo comune. Ad esistere.

E’ ancora molta la strada da fare per una completa autodeterminazione dei soggetti con disabilità motorie, purtroppo ci sono ancora molti problemi da affrontare e oggi più che mai abbiamo bisogno di voi.

I nostri volontari sono presenti per garantire i servizi di navetta comunale e social taxi

I nostri mezzi sono attrezzati per molteplici soluzioni per garantire viaggi in completa libertà

Accogliamo all’aeroporto i nostri soci stranieri, che ci contattano per realizzare le loro vacanze in completa autonomia

Collaboriamo con le associazioni per il progetto Dopo di Noi, per assicurare un futuro migliore

Siamo sempre orgogliosi di ogni nostro socio che riesce a ritrovare la propria autonomia dopo il declassamento. Felici di essere utili per la scuola guida con i nostri mezzi adattati

Visita il nostro sito per renderti conto di quello che facciamo, dell’utilità sociale del nostro servizio. Aiutaci ad aiutare, ecco cosa puoi fare:

