Un gesto silenzioso che vale più di mille parole: MrGreen ripulisce lo Scoglio della Regina

29 Ottobre 2025

“Il cambiamento inizia da chi si sporca le mani”

Livorno, 29 ottobre 2025 Un gesto silenzioso che vale più di mille parole: MrGreen ripulisce lo Scoglio della Regina

Si fa chiamare “Mr. Green”, ma dietro quel soprannome non c’è un supereroe, bensì un semplice cittadino con un profondo amore per il mare e per la propria città. Da anni dedica tempo ed energie alla pulizia delle spiagge e degli scogli di Livorno, mosso solo dal desiderio di restituire alla natura un po’ della bellezza che l’uomo continua a deturpare.

Questa mattina, di buon’ora, Mr. Green si è recato allo Scoglio della Regina, uno dei luoghi simbolo del litorale livornese. Un posto che conosce bene, perché più volte lo ha ripulito dalla plastica e dai rifiuti portati dal mare e dal vento.

“Ci dovrebbe essere più rispetto per la nostra terra,” racconta con amarezza. “Invece non è così. Peccato. Non vogliamo bene a questo pianeta, e quindi non vogliamo bene nemmeno a noi stessi.”

Nonostante la delusione, Mr. Green non si arrende. Armato di guanti, sacchi e buona volontà, ha raccolto due grandi sacchi di rifiuti, per un totale di 12,45 chili di plastica. Al termine del suo intervento ha contattato AAMPS per assicurarsi che i materiali fossero smaltiti correttamente, chiudendo così il ciclo di un gesto di responsabilità e cura.

“È una grande soddisfazione,” dice sorridendo, “aver tolto anche solo un po’ di plastica al mare.”

Il suo è un gesto semplice, ma di enorme valore simbolico. Un esempio concreto di cittadinanza attiva e di rispetto per l’ambiente che dovrebbe far riflettere tutti: il cambiamento non parte dalle grandi parole, ma da chi, in silenzio, sceglie di agire.