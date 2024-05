Home

Un giardino "Alzheimer Friendly", Corale e SVS invitano i cittadini al concerto benefico

7 Maggio 2024

Un giardino “Alzheimer Friendly”, Corale e SVS invitano i cittadini al concerto benefico

VENERDI 10 MAGGIO 2024 ORE 20.45 al CIRCOLO UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

Via San Jacopo in Acquaviva 111 Livorno

Livorno 7 maggio 2024

La Corale “DOMENICO SAVIO” ed SVS PUBBLICA ASSISTENZA LIVORNO invitano i cittadini ad un concerto a scopo benefico, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare.

Ancora una volta la Corale e SVS uniscono le loro forze per sostenere la realizzazione di un progetto a favore di concittadini in condizione di fragilità: una raccolta fondi per contribuire alla realizzazione di un giardino “Alzheimer Friendly” per il nuovo centro diurno Alzheimer “SVS al Porto”.

In Piazza Italo Piccini (già Piazza del Pamiglione), in quella che attualmente è una zona di passaggio, poco adatta alla permanenza e alla fruizione da parte della popolazione, il progetto prevede la realizzazione di uno spazio verde aperto a tutti, ma opportunamente allestito, che diventi una ulteriore risorsa terapeutica per gli ospiti del centro Alzheimer ma anche per tutti gli anziani della città.

L’allestimento è progettato in modo da rendere lo spazio verde utilizzabile dagli ospiti del Centro Diurno “SVS al Porto” come luogo dove poter svolgere alcune attività terapeutiche e riabilitative all’esterno e con operatori dedicati. Prevede inoltre percorsi protetti e accessibili, punti di sosta dedicati e arredi predisposti per accogliere le persone con difficoltà motorie.

IL CONCERTO SARA’ AD OFFERTA LIBERA ED E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE.

Confidiamo nella generosa partecipazione dei livornesi a supporto di questo progetto, all’avanguardia in Toscana e così importante per la nostra città!

Per informazioni o per riservare il posto contattare il numero 338-6073090