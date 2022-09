Home

Sport

Basket

Un gran bel Don Bosco chiude la Coppa Toscana con una bella vittoria

Basket

25 Settembre 2022

Un gran bel Don Bosco chiude la Coppa Toscana con una bella vittoria

Livorno 25 settembre 2022 – Un gran bel Don Bosco chiude la Coppa Toscana con una bella vittoria

Finisce nel miglior modo possibile l’avventura del Don Bosco in Coppa Toscana; i ragazzi di coach Barilla, infatti, festeggiano la seconda vittoria in un derby labronico, riservando ai padroni di casa di Invictus lo stesso trattamento inflitto 15 giorni fa alla Fides.

La vittoria della truppa di Barilla ha un nome e cognome ben definito: lo straordinario rendimento nel terzo quarto; 10’ che rivoltano come un calzino le sorti della gara.

All’intervallo lungo, infatti, i padroni di casa vantavano 9 lunghezze di vantaggio, sul 41-32, complice un secondo periodo da dimenticare per la Toscana Food, come ben raccontato dal parziale di 22-12 per Gigena e compagni.

Negli spogliatoi Barilla si fa sentire ed al ritorno sul parquet i rossoblu sono davvero scintillanti: grazie ad una superba difesa a tutto campo che regala tante palle recuperate ed una grande precisione in attacco, Giachetti e soci stampano un parziale di 34-17 andando all’ultimo intervallo in vantaggio di 7 lunghezze, dopo averne vantate anche 12.

In avvio dell’ultimo quarto, Invictus prova a riavvicinarsi, arrivando fino al -3 e palla in mano, ma quando il gioco si fa duro a mostrare il volto migliore è ancora la Toscana Food.

Paoli e compagni stringono le maglie in difesa, trovano con buona continuità la retina avversaria ed alla fine portano a casa una bella vittoria senza neanche dannarsi troppo l’anima; due punti che regalano tanta autostima ed altrettanto morale in vista dell’ormai prossimo esordio nel duro campionato di Serie C Gold, in programma sabato prossimo sul sempre ostico parquet della Synergy Valdarno.

Per quanto riguarda le prestazioni individuali, detto che nei secondi 20’ tutti hanno portato il loro mattoncino alla causa, da segnalare quelle di Paoli, bravo anche nei primi due quarti, Giachetti, Balestri, Ciano, nonostante sia stato condizionato dai falli, e Deri, con 15 punti top score rossoblu.

Le impressioni di coach Francesco Barilla

Al termine della sfida con Invictus, il coach della Toscana Food Don Bosco analizza i 40’ del derby labronico, esprimendo grande soddisfazione per quanto fatto dalla sua squadra dopo l’intervallo lungo: “E’ stata la classica partita dai due volti; nella prima metà di gara abbiamo concesso il ritmo agli avversari, che hanno preso un buon vantaggio.

Nel terzo quarto abbiamo avuto una ottima reazione, abbiamo difeso bene, trovando soluzioni difficili, ed abbiamo ribaltato il match, per poi portare a casa la vittoria.

In generale questa partita, così come le altre due di Coppa Toscana, sono servite per conoscerci meglio, ed entrare in sintonia.

Adesso iniziano, la settimana prossima, sia il campionato Under 19 Eccellenza che quello di Serie C Gold, in entrambi dei quali cercheremo sempre di offrire il nostro miglior rendimento”.

Invictus Livorno – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 75-85

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 8, Crocetta 4, Beltrame, Bandini 5, Paoli 12, Maniaci 3, Giachetti 13, Carlotti 2, Lamperi 7, Balestri 14, Rovetto 2, Deri 15.

All. Francesco Barilla, Vice Alessandro Becagli, Facundo Bereziartua

Parziali: 19-20; 41-32; 58-65; 75-85

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin