Basket

19 Dicembre 2022

Un Jolly Acli Basket Livorno rullo compressore supera La Spezia e torna in vetta alla classifica di serie B femminile

Livorno 19 dicembre 2022 – Un Jolly Acli Basket Livorno rullo compressore supera La Spezia e torna in vetta alla classifica di serie B femminile

Ormai è certo. Il Jolly Acli Basket Livorno ha superato la delusione della sconfitta nel derby di qualche settimana fa; anzi da quella sconfitta ha intercettato le energie necessarie per ripartire con un piglio più intenso del precedente. Ne sa qualcosa Academy La Spezia, scesa al PalaCosmelli da capolista, prima di incontrare un vero e proprio uragano, quello rosablù, fatto di attacco, difesa, e soprattutto voglia di vincere per riprendere il primo posto in graduatoria. Approccio davvero perfetto (26-11 il punteggio del primo quarto) e partita praticamente subito in ghiaccio. Nel secondo tempino Spezia con coraggio reagisce e stoppa in qualche modo lo strapotere delle padroni di casa. Ma l’effetto dura poco. Dopo l’intervallo lungo Rosellini e compagne riprendono a macinare gioco e prima della fine toccano anche i 30 di vantaggio (cosa non semplicissima in uno scontro tra le prime due della classe) chiudendo il match con un sonoro 74-47. Adesso c’è la pausa natalizia che servirà alle ragazze per recuperare le energie e rimettersi in sesto dopo i piccoli acciacchi degli ultimi tempi.

Le parole di coach Furio Betti a fine gara: «Siamo partite subito alla grande, come fosse una partita dei play off. Un grande atteggiamento difensivo, che avevo chiesto alle ragazze di tenere per i quattro tempi. Abbiamo dato 27 punti ad una delle squadre più forti del campionato ed è un segnale importante. E quando staremo meglio il segnale arriverà ancora più forte».

Il tabellino: Garcia Leon 12, Ceccarini 16, Rosellini 16, Sassetti 4, Giari 5, Orsini 15, Corti 2, Evangelista 4. All. Betti. Ass. Menichetti.

