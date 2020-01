Home

Un Jolly Acli Livorno determinato riceve San Giovanni Valdarno

18 gennaio 2020

Livorno 18 gennaio 2020 – Reduce dalla pesante vittoria, la prima in trasferta, in quel di Civitanova Marche, Il Jolly Acli Basket torna in campo (PalaMacchia, questa sera alle ore 21), per affrontare uno squadrone, che fino ad oggi, raramente, ha espresso le sue potenzialità: il Retail San Giovanni Valdarno.All’andata le ragazze allenate da Giustino Altobelli, fecero un sol boccone delle livornesi, incapaci di reagire alle continue folate offensive locali.Oggi le cose sono cambiate, sia a livello di roster che in fatto di esperienza, tuttavia il ‘gap’ tecnico fisico, rimane pressoché inalterato.Per Livorno, le notizie che giungono dall’infermeria non sono buonissime: ferma Maffei per almeno due settimane, doloranti Tripalo e Collodi, che saranno comunque a disposizione . Un po’ meglio Vanin, che aveva avuto dei problemi nell’ultima partita.

Marco Pistolesi: “ Un’ avversaria difficile, con caratteristiche che noi soffriamo, ricca di talento. Per poter provare quantomeno a competere, servirà una partita di altissimo profilo da parte nostra. Senza dubbio, l’ultima vittoria, ci ha dato una bella spinta dal punto di vista del morale, ci ha fatto crescere. E, nonostante i problemi, e la sfortuna che ci perseguita, siamo pronti per la sfida”.