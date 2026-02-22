Home

22 Febbraio 2026

Un Jolly convincente espugna Valdarno

Livorno 22 febbraio 2026 Un Jolly convincente espugna Valdarno Vince e convince il Jolly Libertas, che espugna il campo del Galli San Giovanni Valdarno con il punteggio di 61-75 al termine di una prova di grande solidità e maturità.Avvio positivo per le amaranto, avanti alla prima sirena grazie a una tripla di capitan Botteghi. Le padrone di casa reagiscono e con Ovner e Mosetti trovano il sorpasso, spingendosi fino al +7. È però in quel momento che il Jolly cambia marcia: un contro parziale di 12-0 ribalta l’inerzia del match prima dell’intervallo e indirizza la gara.Nel terzo periodo le ragazze di Andreoli toccano anche il +16, dimostrando compattezza e grande applicazione difensiva. Nel finale San Giovanni Valdarno prova a rientrare, ma il Jolly respinge sul nascere e con autorità ogni tentativo di rimonta, amministrando il vantaggio fino alla sirena conclusiva e portando a casa due punti pesantissimi.Ancora protagonista Miccio, top scorer con 25 punti, ben supportata da una monumentale Allegra Botteghi, autrice di 17 punti e 16 rimbalzi. Determinante la prestazione corale: difesa intensa, capace di sporcare ogni linea di passaggio e di limitare le soluzioni offensive delle aretine, e contributo prezioso da parte di tutte le giocatrici scese in campo.Una vittoria meravigliosa, frutto di spirito di squadra, sacrificio e concentrazione, che vale la terza affermazione consecutiva e dà ulteriore slancio alla classifica e al morale del gruppo. In attesa del rientro della portoghese Carolina Cruz, la squadra ha saputo sopperire con carattere e responsabilità collettiva.Le parole della capitana Allegra Botteghi:

«Volevamo continuare sulla scia aperta con Torino, cioè battere squadre con una classifica migliore della nostra, soprattutto per come erano arrivate le sconfitte contro Sanga e Costa. Abbiamo grande voglia di riscatto dopo un inizio di campionato che non ci rappresentava. Non ci poniamo limiti: pensiamo a una partita alla volta».Il tabellino Jolly:

Braccagni 3 (0/2, 1/2), Marangoni 8 (3/7, 0/2), Sammartini 10 (3/8, 1/5), Botteghi 17 (3/7, 3/6), Sassetti 3 (1/3 da 3), Rinaldi, Spagnoli 2 (1/4 da 2), Miccio 25 (4/6, 5/9), Poggio 7 (2/5 da 2), Poggi ne, Cruz Ferreira. All. Andreoli. Ass. Bacci – Ramagli.