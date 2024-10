Home

Cronaca

29 Ottobre 2024

Livorno, 29 ottobre 2024 – Un laboratorio di cucina per avvicinare i bambini ai piatti della mensa scolastica

Martedì 5 novembre dalle 17.00 alle 19.00 presso il lab-cooking attrezzato in via Caduti del Lavoro 28 (c/o il Centro Infanzia Piccolo Principe) si svolgerà il primo laboratorio di cucina gratuito “Cuciniamo insieme le ricette della mensa”. Sarà aperto ad un genitore (o altro familiare delegato) e un bambino/a della scuola primaria iscritto al servizio mensa cittadino, fino ad un massimo di 10 coppie partecipanti per ciascun laboratorio.

Il laboratorio fa parte di un progetto di educazione alimentare promosso dall’Ufficio Ristorazione del Comune di Livorno nell’ambito del programma “Orizzonti educativi 2024-2025”.

Obiettivo del progetto è promuovere corrette abitudini alimentari incoraggiando un atteggiamento positivo nei confronti della mensa scolastica e delle ricette proposte nel menù, creando curiosità attorno ai nuovi ingredienti introdotti e coinvolgendo bambini/e e genitori nella preparazione, cottura e degustazione dei piatti. Le attività di cucina saranno organizzate e coordinate da personale specializzato (chef, dietisti, nutrizionisti) della ditta Cirfood, attuale gestore del servizio di ristorazione scolastica.

Per partecipare ai laboratori è necessario presentare la “Domanda di Partecipazione” richiedendo il modello al seguente indirizzo mail: ufficiomensa@comune.livorno.it .

Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo.

Altri laboratori saranno svolti il 19 novembre e il 3 dicembre. Saranno eventualmente aggiunte altre date in base alle richieste pervenute.

