Home

Cronaca

Un livornese vince il Premio Club Cavallo Italia 2024 con una poesia dedicata ai cavalli

Cronaca

22 Marzo 2025

Un livornese vince il Premio Club Cavallo Italia 2024 con una poesia dedicata ai cavalli

Livorno 22 marzo 2025 Un livornese vince il Premio Club Cavallo Italia 2024 con una poesia dedicata ai cavalli

Livorno può vantare un nuovo talento premiato a livello nazionale: Alessandro Corsi è il vincitore del Premio Club Cavallo Italia 2024, il riconoscimento dedicato a chi celebra il mondo del cavallo attraverso arte, eventi o iniziative di rilievo. L’edizione di quest’anno era incentrata sulla poesia, e il poeta livornese si è aggiudicato il titolo grazie alla sua opera “Cavalli di luna”, un componimento evocativo che ritrae con parole suggestive la bellezza e la libertà dei cavalli illuminati dal chiaro di luna.

La premiazione avverrà il 23 marzo 2025 presso l’Ippodromo di San Rossore, che ospiterà l’evento in collaborazione con Club Cavallo Italia e la no-profit Passione Cavallo.

Ecco la poesia vincitrice:

Cavalli di luna correvano nel buio,

sulla spiaggia bagnata dal vento e dal mare.

Galoppi persi nella distanza

come ondate d’un libero mare

in tempesta su scogli di granito.

E Selene, dal cielo, illumina ancora

la Terra senza piangere mai.

Un riconoscimento prestigioso per Alessandro Corsi e un motivo d’orgoglio per la città di Livorno, che si conferma ancora una volta culla di talento e passione per la cultura.