Un lungo ricovero e nessun ristoro, raccolta fondi per aiutare un cuoco in difficoltà

“Luca è stato ricoverato all’ospedale di Livorno, dopo un’embolia e una polmonite bilaterale con vasto versamento pleurico”. “Adesso è a casa, non in formissima, ma sta meglio”.

Quella apparsa su GoFundMe, il sito di raccolta fondi, è la storia di Luca Forni, cantautore e cuoco che non percepisce stipendio da un anno. “Non ha ricevuto nessun ristoro – si legge – per un errore di iscrizione all’INPS che non ha potuto correggere causa Covid. Non ha potuto pagare l’affitto e gli hanno staccato la luce”.

Daniela Baggiani, organizzatrice della campagna, scrive che Luca “è debilitato fisicamente e moralmente. Aiutiamolo a pagare i suoi debiti – prosegue – e a trovare una dimensione più serena. Come unica risorsa attuale – continua – ha la sua musica”.

La campagna ha avuto più di duecento condivisioni e ha già raccolto oltre 1.400 euro. Si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/gfm/ aiuta-luca-forni