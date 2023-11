Home

29 Novembre 2023

La Creazione di Matilde Venturi

Livorno 29 novembre 2023 – Un Magico Villaggio di Natale a Limoncino con materiale riciclato. Porta le tue letterine saranno esposte

Un Magico Villaggio di Natale a Limoncino: La Creazione di Matilde Venturi

Sulla via della Valle Benedetta 98, poco prima del bivio per via del Limoncino a Livorno; un affascinante villaggio di Natale cattura lo sguardo dei passanti. Questa straordinaria installazione è il risultato della creatività e della passione di Matilde Venturi; una giovane appassionata di coreografie e allestimenti che ha trasformato l’area di fronte alla sua abitazione (la vecchia dogana dell’acqua) in un luogo incantato.

Matilde, con il suo talento per le coreografie e gli allestimenti, ha portato avanti questa tradizione di decorazioni, non solo per il Natale, ma anche per altre festività. L’intero villaggio è un’opera d’arte realizzata con materiali riciclati, dimostrando la creatività e l’impegno di Matilde per l’ecosostenibilità.

All’ingresso del villaggio, un palo con segnaletiche a forma di freccia punta il cammino verso il Polo Nord; il laboratorio di Babbo Natale, il villaggio degli Elfi e la stalla delle renne. Ogni elemento, dalla locomotiva rossa e bianca con tre vagoni realizzata con legno riciclato alle Candy Canes dalle forme allungate di bastone fatte con tubi idraulici scartati, è stato creato con attenzione ai dettagli e passione per l’arte.

L’uso creativo di materiali riciclati è evidente nel pupazzo di neve realizzato con pneumatici dipinti di bianco e nei cartelli di auguri “Buon Natale” realizzati con pneumatici colorati e legno. Una renna unica, con il suo volto disegnato su un pneumatico marrone e le corna formate da rami di legno, è un esempio eloquente dell’originalità di Matilde.

La slitta di Babbo Natale, carica di regali natalizi, è un capolavoro interamente realizzato in legno da Matilde. Una cassetta rossa della posta, anch’essa rigorosamente costruita con legno riciclato, accoglie le letterine di Natale dei bambini. Protetto da un pezzo di plexiglas trasparente, all’interno della cassetta c’è un presepe che aggiunge un tocco di magia e tradizione.

Quest’anno segna il secondo capitolo del villaggio di Natale di Matilde, che ha già lasciato un’impronta duratura nel cuore della comunità. L’anno scorso, molti bambini hanno lasciato le loro letterine di Natale, e Matilde le ha esposte con orgoglio nel villaggio. Rivolge un caloroso invito a tutti i bambini a portare le loro letterine anche quest’anno, assicurando loro che verranno esposte con altrettanta gioia e entusiasmo.

Il villaggio di Natale di Matilde non è solo un’opera d’arte, ma un invito a condividere la magia delle festività, a contribuire alla sostenibilità ambientale e a creare connessioni significative nella comunità.

Al villaggio di Natale potrai trovare inoltre addobbata a tema, la cassetta dello scambio libri (prendi un libro, lascia un libro) presente ed e utilizzabile per tutto l’anno

