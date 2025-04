Home

“Un mare di amici 2025”, a Livorno anche gli studenti della sezione scolastica ospedaliera “presenti” all’iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente

12 Aprile 2025

Livorno 12 aprile 2025 “Un mare di amici 2025”, a Livorno anche gli studenti della sezione scolastica ospedaliera “presenti” all’iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente

Per la prima volta anche i bambini della sezione scolastica ospedaliera dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” hanno partecipato, seppur virtualmente, alla giornata conclusiva dell’iniziativa “Un mare di amici 2025 – Il Mondo e gli altri Animali” che si è svolta questa mattina ai Bagni Pancaldi. A loro è stata infatti riservata una speciale bacheca dove sono stati affissi i disegni dedicati al mare realizzati durante i giorni di degenza.

Assieme a loro hanno partecipato in presenza oltre 500 bambini provenienti da scuole primarie (IC De Amicis, IC Carducci, IC Bartolena) e secondaria di I grado (IC De Amicis, IC Micali e IC Don Angeli) che nel corso dell’anno scolastico hanno potuto incontrare il personale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Guardia Costiera, Arpat e Società Nazionale Salvamento nell’ambito del progetto “Un mare di amici”, il progetto finalizzato a promuovere percorsi di educazione alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente marino nell’ottica “One Health”.

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi hanno potuto visitare gli stand dei promotori dell’iniziativa e quelli di tanti altri enti impegnati nella difesa del mare e dell’ambiente che non sono voluti mancare all’evento come, i Vigili del Fuoco, i servizi tecnico nautici del porto (Rimorchiatori, Piloti, Ormeggiatori), il Centro Interuniversitario di Biologia Marina, il Consorzio LAMMA, il CNR-Istituto per la Bioeconomia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il WWF, la Lega Navale Italiana, la Polizia Provinciale, l’associazione Marevivo e l’associazione Acchiapparifiuti. Presenti anche Croce Rossa Italiana, Misericordia e SVS.

Hanno potuto vedere all’opera le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera e i professionisti del salvamento impegnati nella simulazione delle operazioni di salvataggio di bagnanti in difficoltà con l’aiuto dei cani “Ettore” e “Ariel”.

Per l’Azienda USL Toscana nord ovest sono intervenuti Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese e Luigi Franchini, direttore Educazione e Promozione della Salute Area Sud con tutto il suo staff. Presenti anche l’assessore comunale alle Politiche Giobanili Michele Magnani, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, Cristina Grieco, e il Comandante regionale della Guardia Costiera, l’Ammiraglio Giovanni Canu.

L’iniziativa verrà replicata a favore degli alunni delle scuole superiori il prossimo 16 maggio, nell’ambito della “Blu Livorno – la biennale del mare e dell’acqua” presso la Terrazza Mascagni alla presenza del Ministro Nello Musumeci, con la partecipazione della Protezione Civile e di tanti enti tecnico scientifici e di ricerca sulle nuove tecnologie applicate al mare.

Di seguito alcuni momenti della manifestazione

