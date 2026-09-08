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“Un Mare di Comics”: cosplay, fumetti e musica a San Vincenzo da venerdì 11 a domenica 13 settembre

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8 Settembre 2026

“Un Mare di Comics”: cosplay, fumetti e musica a San Vincenzo da venerdì 11 a domenica 13 settembre

San Vincenzo (Livorno) 8 agosto 2026 “Un Mare di Comics”: cosplay, fumetti e musica a San Vincenzo da venerdì 11 a domenica 13 settembre

Fumetti, cosplay, musica, street food e divertimento. San Vincenzo da venerdì 11 a domenica 13 ospiterà la decima edizione di “Un Mare di Comics”. Si tratta del festival dedicato alla cultura pop e all’animazione che trasformerà piazza Unità d’Italia in un grande villaggio per appassionati di tutte le età. E per celebrare questo importante traguardo è stato messo a punto un programma ricco di ospiti, spettacoli, concerti ed eventi speciali, tutti a ingresso gratuito.

L’apertura della manifestazione è prevista per venerdì 11 alle 17.30. Il pubblico fino a tarda sera avrà la possibilità di immergersi in un universo fatto di fumetti, videogiochi, giochi di ruolo, cosplay e musica dal vivo. A inaugurare la kermesse il concerto degli Alvin, una delle più amate cartoon cover band italiane che farà cantare il pubblico sulle sigle dei cartoni animati che hanno segnato intere generazioni.

Grande attesa per la serata di sabato 12 settembre, quando saliranno sul palco gli ospiti d’onore della decima edizione: I Cavalieri del Re, leggendario gruppo autore delle più celebri sigle televisive degli anni ’80, protagonisti di un concerto-evento che si preannuncia emozionante e ricco di nostalgia. Domenica 13 settembre spazio invece alla magia Disney con Disneiamo, spettacolo musicale guidato da Stefano Bersola, accompagnato dalla partecipazione straordinaria di Pietro Ubaldi, una delle voci più amate del panorama del doppiaggio italiano. Tra gli ospiti della manifestazione sarà presente anche Mino Caprio, storico doppiatore e interprete di numerosi personaggi che hanno fatto la storia del cinema, della televisione e dell’animazione.

Come da tradizione, ampio spazio sarà dedicato al mondo cosplay con la presenza di gruppi tematici dedicati ai pirati e a molti altri universi fantasy e cinematografici. Durante il weekend si svolgeranno inoltre due grandi Cosplay Contest, che vedranno sfidarsi alcuni dei migliori cosplayer provenienti da tutta la Toscana e oltre. Non mancheranno le aree dedicate ai giochi di ruolo, con sessioni dimostrative e tavoli dedicati a Dungeons & Dragons, oltre a numerose attività pensate per coinvolgere il pubblico e gli appassionati. Particolarmente prestigiosa sarà la mostra artistica che ospiterà disegni originali su acetato e tavole dei Maestri della Nemo Academy, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino opere e materiali originali provenienti dal mondo dell’animazione e dell’illustrazione professionale.

Dieci anni di passione, creatività e divertimento hanno reso Un Mare di Comics uno degli appuntamenti più attesi della costa toscana. L’edizione 2026 promette di essere la più ricca e spettacolare di sempre, confermando San Vincenzo come punto di riferimento per gli appassionati della cultura nerd e pop. Durante la manifestazione verrà anche consegnata la speciale stampa dedicata a San Vincenzo, realizzata a tiratura limitata da Riccardo Nunziati, fumettista e illustratore italiano.

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