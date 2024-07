Home

4 Luglio 2024

LIVORNO 4 luglio 2024 – Un mare di danza, la danza in tutte le sue forme, torna a Porta a Mare

Sabato 6 e Domenica 7 Luglio, torna a Porta a Mare “Un Mare di Danza”, l’evento estivo dedicato ai giovani danzatori livornesi, che quest’anno assume anche una nuova veste internazionale.

Sabato 6 luglio, alle ore 21:30 in Area Mazzini, sarà infatti la volta di Areadanza Summer Night, esibizione di danza degna conclusione dell’Areadanza Summer Intensive organizzato dalla direttrice e coreografa di Area Danza Gaia Lemmi, dove oltre 60 giovani danzatori hanno partecipato a una settimana di studio intensivo insieme a insegnanti internazionali come Barbara Melica, Katerina Tsiara, Francesca Frassinelli, Biagio Tambone, Daniel Sené Zayas, Yefferson Pelagatti e Silvia Oliveira.

Al termine delle esibizioni i maestri assegneranno premi e inviti per seminari e corsi professionali offrendo ai giovani più talentuosi delle reali opportunità di crescita tecnica, introducendoli così nel

mondo della danza professionale.

Domenica 7 luglio, alle ore 21:30, sempre in Area Mazzini, sarà la volta della danza contemporanea, classica, urban, modern, messa in scena dagli allievi delle scuole AREADANZA con la direzione artistica di Gaia Lemmi, ABC DANZA direzione Artistica Michela Gazzarri, ST DANZA direzione artistica Simona Tocchini , EDEN direzione artistica Elena Turchi, FLY DANCING SCHOOL direzione artistica Dario Toma e FOCUS di Ravenna con la direzione artistica di Mattia Del Vecchio. Tanti giovani danzatori e danzatrici, pronti a regalare al pubblico la loro preziosa ed emozionante arte, in uno spettacolo carico di momenti di pura passione e felicità.

Porta a Mare, continua ad essere un punto di riferimento e luogo di aggregazione sempre più importante per la città di Livorno. L’estate 2024 sarà ricca di eventi tutti da scoprire sul livorno-portamare.it, i canali social e la newsletter di Porta a Mare.

