Cronaca

2 Settembre 2022

Un migliaio al funerale di Denny Magina: applausi ininterrotti, palloncini bianchi e cori (Foto e video)

Livorno 2 settembre 2022

Si svolto oggi nella chiesa di San Pio X, alle Sorgenti alle ore 16.30 il funerale di Denny Magina, il 29enne caduto dal 4° piano in via Giordano Bruno in circostanze ancora da chiarire

Un migliaio di persone commesse si sono radunate presso la chiesa di San Pio X per porgere l’ultimo saluto al giovane e stringersi intorno alla famiglia.

Denny è stato sommerso da applausi di una folla commossa, che ha poi accompagnato la salma del giovane fino al cimitero dei Lupi

Durante la celebrazione della funzione religiosa e durante il corteo funebre, innumerevoli erano i cori che continuavano a ripetere “Denny nei nostri cuori”, “Denny, uno di noi” “Giustizia per Deny”

