Home

Provincia

Un milione di euro per i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale della SP 10 via Traversa livornese

Provincia

14 Luglio 2021

Un milione di euro per i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale della SP 10 via Traversa livornese

Ad aprile era stato fatto un precedente intervento di messa in sicurezza delle scarpate

Livorno 14 luglio 2021

Ha preso il via un importante intervento di manutenzione straordinaria che interessa vari tratti della SP10 via Traversa livornese, per un costo complessivo di circa 1 milione di euro.

Le opere si aggiungono al precedente intervento di messa in sicurezza delle scarpate, svolto dalla Provincia nello scorso mese di aprile, con un investimento di altri 40.000 euro.

Il progetto attuale riguarda la sistemazione della carreggiata dove sono presenti lesioni, avvallamenti o cedimenti del sottofondo stradale, per un totale di circa 14 km di percorrenza, con l’obiettivo di migliorare il livello di sicurezza dell’infrastruttura.

Gli interventi consisteranno nella risagomatura stradale o la fresatura degli strati superficiali e successiva posa di conglomerato bituminoso nelle parti più danneggiate.

I lavori saranno completati con il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione della segnaletica verticale danneggiata.

La conclusione delle opere è prevista intorno alla metà di agosto. Per tutto il periodo dei lavori, nei tratti di attività del cantiere mobile, sarà in vigore il senso unico alternato e la limitazione della circolazione e della velocità a 30 km/h.

Questi i tratti interessati dai lavori:

– tra Km 0+000 e Km 0+400 (per totali 800 ml)

– tra Km 0+400 e Km 1+200 (per totali 800 ml)

– tra Km 2+250 e Km 7+790 (per totali 5540 ml)

– tra Km 9+000 e Km 12+700 (per totali 3700 ml)

– tra Km 14+900 e Km 17+190 (per totali 2290 ml)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin