Un milione di euro per l’ex cinema odeon di Collesalvetti

28 Dicembre 2022

L'intervento di Collesalvetti Civica

Collesalvetti (Livorno) 28 dicembre 2022

Consiglio comunale del 27/12/2022 del Comune di Collesalvetti, u𝐧 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐱 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐎𝐝𝐞𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐬𝐚𝐥𝐯𝐞𝐭𝐭𝐢

“Finalmente la problematica dell’ex Cinema Odeon di Collesalvetti va in primo piano negli obiettivi da realizzarsi. Una delle nostre battaglie principali, fondamentale per la frazione di Collesalvetti e non solo inizia il proprio percorso”. Dichiarano gli esponenti del Gruppo Consiliare Collesalvetti Civica Florida Mariottini e Alessio Biso che proseguono:

“𝗦𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘀𝗼𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶?

𝑁𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎, 𝑙𝑜 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑠𝑒𝑝𝑝𝑢𝑟 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖, 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎̀ 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑢𝑠𝑝𝑒. I passaggi sono ancora molti e complessi, non solo finanziamenti, ma acquisizione, progettazione, bando di gara e realizzazione. L’obiettivo è di far partire l’iter concretamente entro la fine del mandato, in modo da lasciare alla prossima amministrazione il percorso avviato, per non ripartire di nuovo da capo e per non riascoltare i soliti impegni in campagna elettorale. Da forza di minoranza dimostreremo la massima collaborazione e faremo la massima pressione per raggiungere questo obiettivo per noi prioritario!”

