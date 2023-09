Home

Provincia

Piombino

“Un mondo per tutti”: lunedì 18 settembre anche la Cgil sarà in piazza a Piombino per un’altra idea di società

Piombino

17 Settembre 2023

“Un mondo per tutti”: lunedì 18 settembre anche la Cgil sarà in piazza a Piombino per un’altra idea di società

Livorno 17 settembre 2023 – “Un mondo per tutti”: lunedì 18 settembre anche la Cgil sarà in piazza a Piombino per un’altra idea di società

La Cgil provincia di Livorno aderisce con convinzione all’iniziativa “Un mondo per tutti” in programma a Piombino (piazza Cappelletti) lunedì 18 settembre alle ore 17.30. Concordiamo con quanto dichiarano gli organizzatori: “La nostalgia per un mondo in cui le persone omosessuali sono ritenute “non normali” e insultate non ci appartiene. E non appartiene nemmeno alla comunità di Piombino”.

La nostra idea di società è totalmente diversa: siamo profondamente convinti che le differenze siano da valorizzare e che un mondo più aperto, plurale e inclusivo sia tanto più bello quanto più giusto. Le parole di odio che si sentono sempre più spesso pronunciare negli ultimi tempi devono costituire un preoccupante campanello di allarme, così come i sempre più diffusi atteggiamenti discriminatori.

Non esistono persone normali e persone non normali. Esistono le persone, punto e basta: ognuna di esse con le proprie idee, i propri sentimenti, le proprie ansie, i propri sogni. Da rispettare, sempre.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin