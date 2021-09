Home

Un murale colorerà la scuola elementare Carlo Bini

11 Settembre 2021

L’opera sarà realizzata dai ragazzi coinvolti nel progetto “Immaginarsi il dopo” insieme alla street artist Rame13

Livorno, 11 settembre 2021

Si ispira al futuro e alle tematiche universali quali l’amicizia, la conoscenza e l’integrazione il murale che i ragazzi livornesi del progetto “Immaginarsi il dopo” assieme alla street artist Rame13 realizzeranno alla scuola elementare Carlo Bini dal 15 al 21 settembre.

Il progetto è stato promosso dalle associazioni MuraLi e LabroniCon Factory, con il sostegno di Linc – Lavorare insieme nella comunità e Arci Livorno, in risposta al bando “I giovani per il volontariato 2020″ del Cesvot, finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e con la compartecipazione ed il patrocinio del Comune di Livorno.

L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza del senso di appartenenza e di partecipazione nella comunità, nonostante le necessarie misure di distanziamento richieste dalla pandemia, e mira a coinvolgere giovani artisti livornesi e i bambini della scuola affinché possano riappropriarsi di spazi cittadini ed esprimere le proprie idee attraverso il muralismo e l’arte.

L’inaugurazione del murale è fissata per le ore 12 di martedì 21 settembre. Nell’occasione sarà inoltre possibile visitare la mostra dei disegni realizzati dai bambini sulla tematica della pandemia.

“Immaginarsi il dopo” è anche il tema di un’Antologia realizzata con i lavori dei ragazzi coinvolti nel progetto, che verrà distribuita gratuitamente.

La raccolta, stampata con il sostegno dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili e Cred, sarà disponibile anche in formato digitale.

Nei mesi scorsi i ragazzi hanno infatti partecipato ad un corso di disegno ed illustrazione assieme a Gabriele Di Caro, fumettista ed insegnante della Scuola Internazionale di Comics di Firenze e seguito un corso di Street Art con Rame13.

