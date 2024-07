Home

9 Luglio 2024

Livorno 9 luglio 2024 – Un nuovo consorzio d’imprese a Livorno: nasce Crossover

Livorno, 5 luglio – Con la firma dei soci fondatori e del Presidente Roberto Canessa si è costituito ufficialmente, venerdì 5 luglio a Livorno, il Consorzio Crossover S.c. a r.l., c. Questo importante traguardo segna l’inizio di un nuovo capitolo per la promozione dell’immagine e dei servizi delle imprese consorziate, attraverso un’ampia gamma di iniziative sportive, culturali, ricreative e sociali.

Il Consorzio Crossover nasce con la finalità di creare una rete di collaborazione tra le imprese del territorio, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo progetti che spaziano dallo sport alla cultura. Tra le iniziative principali, il consorzio si impegna a supportare la squadra di pallacanestro Pielle Livorno, contribuendo alla crescita e alla formazione dei settori giovanili, e promuovendo i valori educativi e formativi dello sport.

Le attività del Consorzio Crossover includono:

Organizzazione di Eventi Promozionali: Creazione e gestione di eventi a scopo promozionale per diffondere l’immagine e il prestigio dei soci sui mercati nazionali e internazionali.

Gestione di Impianti Sportivi: Progettazione, manutenzione, realizzazione e gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, inclusi palestre, piscine, campi sportivi e palazzetti.

Partecipazione a Gare di Appalto: Partecipazione a gare di appalto in Italia e all’estero per attività di ingegneria, costruzione, manutenzione e gestione di impianti sportivi.

Promozione della Formazione e della Ricerca: Sostegno alla formazione e alla ricerca in ambito sportivo, tecnico-scientifico, culturale e socioeducativo.

Valorizzazione della Sostenibilità: Individuazione e implementazione delle best practices nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla piena accessibilità delle strutture.

Networking tra Imprese: Favorire la cooperazione e la comunanza di intenti tra i soci, consolidandone l’immagine e fornendo adeguata solidità finanziaria alle loro iniziative.

“La costituzione del Consorzio Crossover rappresenta una grande opportunità per tutte le imprese consorziate,” ha dichiarato il Presidente Roberto Canessa. “Insieme, siamo pronti a raggiungere nuovi traguardi e a promuovere le eccellenze del nostro territorio, facendo network tra imprese e sostenendo iniziative che valorizzano la nostra comunità.”

Il CDA del Consorzio Crossover è composto da:

Presidente Roberto Canessa – CEC – Livorno – Società di ingegneria

Vicepresidente Graziano Girotto – Progetto Ambiente – Livorno – Agenzia formativa

Consigliere Avv. Sara Abrami

Mentre i soci fondatori sono le seguenti aziende:

ABC ELETTROIMPIANTI – Alessandro Turini – Livorno – Impianti elettrici, condizionamento e fotovoltaico

A Regola d’Arte – Pawel K. Wysocki – Livorno – Sistemi di isolamento termico

Bagni Lido – Riccardo Ganni – Livorno – Stabilimento balneare

Renzo Nista – GRUPPO COMET MARINI PANDOLFI S.p.A. – Pontedera (PI) – Distribuzione materiale elettrico

Fe.mi.li – Luca Falleni – Livorno – Costruzioni, ristrutturazioni e termoidraulica

Toscoservice – Alessandro Battini – Pontedera – Logistica e servizi integrati

Tuttotelefono – Marcello Venturi – Punti TIM

Villaggio Oltremare – Francesco Vullo – Livorno – Villaggio sportivo

Zaki – Stefano Pampaloni – Livorno – Agenzia di comunicazione