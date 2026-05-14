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Cronaca

“Un ombrello per la tua impresa”: in Confcommercio un incontro su obbligo polizze catastrofali, tutela e strumenti per le aziende

Cronaca

14 Maggio 2026

“Un ombrello per la tua impresa”: in Confcommercio un incontro su obbligo polizze catastrofali, tutela e strumenti per le aziende

Livorno 14 maggio 2026 “Un ombrello per la tua impresa”: in Confcommercio un incontro su obbligo polizze catastrofali, tutela e strumenti per le aziende

L’obbligo di copertura assicurativa contro gli eventi catastrofali sarà al centro dell’incontro “Un ombrello per la tua impresa”, promosso da Unidea Assicurazioni Toscana in collaborazione con Confcommercio Livorno.

In programma per lunedì 25 maggio dalle 11.00 alle 12.30 nella sede provinciale di Confcommercio Livorno, in via Serristori 15, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle imprese un approfondimento pratico sulla misura, contenuta nella Legge 213/2023, che introduce nuovi obblighi assicurativi legati agli eventi catastrofali, un tema sempre più attuale anche alla luce dei frequenti episodi di maltempo che hanno colpito il territorio negli ultimi anni.

Dopo l’introduzione di Confcommercio Livorno, il programma prevede gli interventi dell’avvocato Esmeralda Fedele di BTG Legal, che illustrerà gli obblighi previste dalla normativa; di Daniele Fioretti di Unidea Livorno, che approfondirà il tema della tutela delle imprese in caso di eventi atmosferici estremi; e di Lorena Tommasi dell’Area Credito Confcommercio, che presenterà opportunità di bandi e finanziamenti a supporto delle aziende.

“Le imprese oggi si trovano ad affrontare nuove responsabilità e nuovi rischi che non possono essere sottovalutati”, sottolinea il direttore generale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli. “Per questo riteniamo fondamentale creare occasioni di informazione e confronto concrete, mettendo a disposizione degli imprenditori professionisti qualificati e strumenti utili per orientarsi tra obblighi normativi, coperture assicurative e opportunità di sostegno economico. La prevenzione e la corretta gestione del rischio rappresentano oggi un elemento essenziale per la continuità e la sicurezza delle attività”.

Rivolto a imprenditori, professionisti e operatori economici interessati ad approfondire gli aspetti normativi e operativi legati alla protezione della propria attività, l’incontro è gratuito ma i posti sono limitati, per cui è fortemente consigliata la prenotazione.

Per iscriversi: segreteria@confcommercio.li.it , 05861761059.