4 Giugno 2023

Un parco giochi inclusivo al Castellaccio, raccolte le firme per una petizione

Livorno 4 giugno 2023

Raccolta firme per chiedere l’installazione di un Parco Giochi inclusivo al Castellaccio.

Livorno, 02 giugno 2023 – “In pochi giorni abbiamo raccolto più di 150 sottoscrizioni per la richiesta di installare un Parco Giochi Inclusivo al Castellaccio. Per i nostri bambini non ci sono aree giochi nella frazione e siamo sempre costretti a prendere l’auto se vogliamo far giocare all’aperto i nostri figli e nipoti. Ringrazio il Consigliere Andrea Romiti che è stato presente alla raccolta delle firme e ha presentato Parallelamente alla Petizione Popolare una Mozione in Consiglio Comunale.

Affianco al Circolo Fabrizio Giomi, nella strada principale del Castellaccio, esiste un piccolo spazio verde comunale da sempre abbandonato che potrebbe essere recuperato ed utilizzato per i nostri bambini. Ad oggi l’area è uno spazio incolto dove grazie alla volontà di alcune persone vengono tagliate le erbacce. Riteniamo che questa piccola riqualificazione del nostro territorio sia davvero necessaria e siamo in molti residenti a sostenere questa richiesta.

La nostra Petizione in settimana sarà portata in Comune, nonostante non siano ancora raggiunte le 500 firme, chiedendo che sia discussa in Consiglio Comunale. Speriamo che si comprenda che la nostra frazione non ha molti abitanti e già 200 firme rappresentano molte famiglie delle residenti.”. Lo dichiara Silvia —– residente e portavoce di tale richiesta .

