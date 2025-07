Un partito di passerelle in ospedale con Giani costringe i pazienti ad attese, la denuncia di PaP

Home

Livorno 9 luglio 2025

“Lo scorso mercoledì 2 Luglio, circa una settimana fa, il presidente della regione, Eugenio Giani, è stato in visita all’ospedale di Livorno per presentare il nuovo direttore sanitario e i nuovi strumenti per la sala operatoria; è un bene, viene da pensare, peccato che per la passerella propagandistica del (probabile) candidato alla presidenza della Toscana col Partito Democratico si sia bloccato un intero ospedale, con i pazienti in coda dalle 7:30 di mattina che attendono la fine della sfilata del presidente, pazienti che probabilmente vista la carenza del sistema sanitario ed i continui tagli ad esso (d’altronde con l’aumento delle spese militari potremo comprare dei carri armati e delle missili, che ce ne facciamo di un ospedale?) sono in attesa da chissà quanto tempo solo per ricevere una visita diagnostica, che per sua natura dovrebbe essere svolta nel minor tempo possibile.

È Inaccettabile che la presentazione del nuovo direttore sia stata fatta bloccando le attività dell’ospedale quando poteva tranquillamente essere svolta nel tardo pomeriggio senza danneggiare i pazienti. Una passerella a scopo propagandistico.

Ci chiediamo dunque quale siano le priorità di questa giunta e del Partito Democratico.

È inaccettabile bloccare un intero ospedale per una “conferenza” a scopi propagandistici; ci chiediamo anche con che competenza il presidente vada a presentare gli strumenti di una sala operatoria. Giani si limiti a fare il presidente, il lavoro sicuramente non gli manca, e forse tra una sagra ed una passerella potrebbe dedicarvisi”.

Potere al Popolo Livorno