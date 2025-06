Home

19 Giugno 2025

Livorno 19 giugno 2025 “Un piccolo gesto per un grande cambiamento”: l’appello di MrGreen dalla scogliera della Regina

Bottiglie di plastica, involucri, una lattina ancora sigillata: è questo lo scenario che si è trovato davanti ieri sera Francesco Stefanini, noto come Mr. Green, mentre camminava lungo gli scogli della Regina, in cerca di un po’ di quiete al tramonto. Una scena purtroppo familiare, che ha però spinto l’attivista ambientale a compiere – ancora una volta – un gesto semplice ma potente: raccogliere i rifiuti e lanciare un messaggio.

«Volevo solo godermi il panorama, ma ho finito per raccogliere plastica tra le alghe – ha raccontato Mr. Green – Ogni volta mi chiedo perché dobbiamo ancora trovarci in questa situazione. I cestini ci sono, usarli richiede un minimo sforzo, ma fa la differenza.»

Con il suo solito tono diretto e pacato, Stefanini ricorda che l’impatto di certi comportamenti va ben oltre l’immediato fastidio visivo: «Se arriva una mareggiata, quella plastica finisce in mare. E quello che per noi è solo un rifiuto, per l’ecosistema diventa un veleno.»

Il suo invito è rivolto a tutti, soprattutto a chi frequenta abitualmente zone costiere e naturalistiche come la Regina, spesso vissute come sfogo urbano ma troppo spesso trascurate. «Non servono gesti eroici – spiega – serve solo che ciascuno faccia la propria parte. Rispettare l’ambiente è un modo per rispettare anche noi stessi e chi verrà dopo di noi.»

Le parole di Mr. Green, pronunciate in una serata qualunque, tornano a scuotere le coscienze. Perché è proprio nel quotidiano che si costruisce un cambiamento duraturo: non con proclami, ma con l’azione concreta.

E così, quella lattina di Red Bull raccolta dagli scogli non è solo un rifiuto in meno: è un simbolo. Di attenzione, di responsabilità, di un amore per il mare che non si ferma all’ammirazione del paesaggio, ma si traduce in cura.

L’auspicio è che presto, passeggiare lungo la costa non significhi più dover raccogliere i resti dell’inciviltà altrui. Ma fino ad allora, Mr. Green continuerà a dare l’esempio, un piccolo gesto alla volta. E a ricordarci che non c’è bisogno di aspettare le grandi rivoluzioni per iniziare a cambiare davvero.

